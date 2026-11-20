Адміністрація Трампа запропонувала Гаяні віддати частину території Венесуелі – Reuters розкрило подробиці
Київ • УНН
Представник США запропонував Гаяні обговорити передачу Венесуелі багатого на ресурси Ессекібо. Вашингтон заявив, що його позиція щодо кордонів не змінилася.
Представник адміністрації президента США Дональда Трампа запропонував Гаяні розглянути можливість передачі частини її території сусідній Венесуелі. Йдеться про багатий на природні ресурси регіон Ессекібо, на який Каракас претендує понад 180 років. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників, пише УНН.
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За даними агентства, відповідну ініціативу ще у вересні озвучив керівник відділу політичного планування Держдепартаменту США Джеремі Левін
Пропозиція викликала шок у представників Гаяни. Після цього Вашингтон запевнив, що офіційна позиція США щодо кордонів двох держав залишається незмінною.
Сам Левін підтвердив проведення попередніх консультацій, зазначивши, що діяв за дорученням Білого дому та доповів про результати держсекретарю Марко Рубіо.
Чому Венесуела претендує на Ессекібо
Територіальний спір загострився після відкриття компанією ExxonMobil великих нафтових родовищ поблизу узбережжя Ессекібо у 2015 році.
Регіон також має значні поклади золота, алмазів і бокситів. Водночас США та більшість держав світу визнають його частиною Гаяни.
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Переговори активізувалися після звернення виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес до Трампа з проханням допомогти організувати діалог із Гаяною.
Після захоплення Ніколаса Мадуро в січні 2026 року американський вплив на Венесуелу суттєво посилився. Зокрема, 18 листопада Вашингтон і Каракас уклали угоду про розширення військової співпраці та охорону кордонів.
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