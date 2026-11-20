Администрация Трампа предложила Гайане передать часть территории Венесуэле — Reuters раскрыло подробности
Киев • УНН
Представитель США предложил Гайане обсудить передачу Венесуэле богатого ресурсами Эссекибо. Вашингтон заявил, что его позиция относительно границ не изменилась.
Представитель администрации президента США Дональда Трампа предложил Гайане рассмотреть возможность передачи части ее территории соседней Венесуэле. Речь идет о богатом природными ресурсами регионе Эссекибо, на который Каракас претендует более 180 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, соответствующую инициативу еще в сентябре озвучил руководитель отдела политического планирования Госдепартамента США Джереми Левин
Предложение вызвало шок у представителей Гайаны. После этого Вашингтон заверил, что официальная позиция США относительно границ двух государств остается неизменной.
Сам Левин подтвердил проведение предварительных консультаций, отметив, что действовал по поручению Белого дома и доложил о результатах госсекретарю Марко Рубио.
Почему Венесуэла претендует на Эссекибо
Территориальный спор обострился после открытия компанией ExxonMobil крупных нефтяных месторождений у побережья Эссекибо в 2015 году.
В регионе также имеются значительные залежи золота, алмазов и бокситов. При этом США и большинство государств мира признают его частью Гайаны.
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Переговоры активизировались после обращения исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес к Трампу с просьбой помочь организовать диалог с Гайаной.
После захвата Николаса Мадуро в январе 2026 года американское влияние на Венесуэлу существенно усилилось. В частности, 18 ноября Вашингтон и Каракас заключили соглашение о расширении военного сотрудничества и охране границ.
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