Возвращение Мачадо в Венесуэлу угрожает пересмотром нефтяных сделок на миллиарды

Возвращение лидерки венесуэльской оппозиции и лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо в Каракас может привести к пересмотру нефтяных контрактов, заключённых после отстранения Николаса Мадуро. Это уже вызвало разногласия между крупными международными компаниями и новыми инвесторами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мачадо вернулась в Венесуэлу 25 октября после семи неудачных попыток попасть в страну. Её появление усилило требования провести президентские выборы и восстановить демократические институты.

Крупные нефтяные корпорации, в частности ExxonMobil и ConocoPhillips, могут быть заинтересованы в политических изменениях, которые гарантируют защиту инвестиций. В то же время компании, получившие контракты при временной администрации Делси Родригес, рискуют столкнуться с проверками.

Под вопросом оказались новые нефтяные контракты

Особое внимание привлекает соглашение компании North American Blue Energy Partners, которая в августе получила 100-летнюю концессию на разработку 17 нефтяных месторождений. Мачадо обвинила руководителя компании Алехандро Бетанкура в коррупции.

В то же время временные власти Венесуэлы рассчитывают привлечь почти 76 млрд долларов инвестиций в нефтяную и газовую отрасли в течение пяти лет.

Эксперты предупреждают, что без выборов и надёжных правовых гарантий крупные нефтяные корпорации вряд ли будут вкладывать значительные средства. Поэтому дальнейшая судьба отрасли будет зависеть от результатов политического перехода в Венесуэле.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо вернулась в страну после нескольких месяцев изгнания