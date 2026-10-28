Возвращение Мачадо в Венесуэлу угрожает пересмотром нефтяных сделок на миллиарды
Киев • УНН
Возвращение Марии Корины Мачадо усилило требования о проведении выборов и поставило под вопрос нефтяные контракты после отстранения Мадуро. Инвесторы ожидают правовых гарантий.
Возвращение лидерки венесуэльской оппозиции и лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо в Каракас может привести к пересмотру нефтяных контрактов, заключённых после отстранения Николаса Мадуро. Это уже вызвало разногласия между крупными международными компаниями и новыми инвесторами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Мачадо вернулась в Венесуэлу 25 октября после семи неудачных попыток попасть в страну. Её появление усилило требования провести президентские выборы и восстановить демократические институты.
Крупные нефтяные корпорации, в частности ExxonMobil и ConocoPhillips, могут быть заинтересованы в политических изменениях, которые гарантируют защиту инвестиций. В то же время компании, получившие контракты при временной администрации Делси Родригес, рискуют столкнуться с проверками.
Под вопросом оказались новые нефтяные контракты
Особое внимание привлекает соглашение компании North American Blue Energy Partners, которая в августе получила 100-летнюю концессию на разработку 17 нефтяных месторождений. Мачадо обвинила руководителя компании Алехандро Бетанкура в коррупции.
В то же время временные власти Венесуэлы рассчитывают привлечь почти 76 млрд долларов инвестиций в нефтяную и газовую отрасли в течение пяти лет.
Эксперты предупреждают, что без выборов и надёжных правовых гарантий крупные нефтяные корпорации вряд ли будут вкладывать значительные средства. Поэтому дальнейшая судьба отрасли будет зависеть от результатов политического перехода в Венесуэле.
Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо вернулась в страну после нескольких месяцев изгнания25.10.26, 19:01 • 3424 просмотра