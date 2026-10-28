Повернення Мачадо до Венесуели загрожує переглядом мільярдних нафтових угод
Київ • УНН
Повернення Марії Коріни Мачадо посилило вимоги виборів і поставило під питання нафтові контракти після усунення Мадуро. Інвестори очікують правових гарантій.
Повернення лідерки венесуельської опозиції та лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо до Каракаса може призвести до перегляду нафтових контрактів, укладених після усунення Ніколаса Мадуро. Це вже спричинило розбіжності між великими міжнародними компаніями та новими інвесторами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Мачадо повернулася до Венесуели 25 жовтня після семи невдалих спроб потрапити до країни. Її поява посилила вимоги щодо проведення президентських виборів та відновлення демократичних інституцій.
Великі нафтові корпорації, зокрема ExxonMobil і ConocoPhillips, можуть бути зацікавлені у політичних змінах, які гарантуватимуть захист інвестицій. Натомість компанії, що отримали контракти за тимчасової адміністрації Делсі Родрігес, ризикують зіткнутися з перевірками.
Під питанням опинилися нові нафтові контракти
Особливу увагу привертає угода компанії North American Blue Energy Partners, яка в серпні отримала 100-річну концесію на розробку 17 нафтових родовищ. Мачадо звинуватила керівника компанії Алехандро Бетанкура в корупції.
Водночас тимчасова влада Венесуели розраховує залучити майже 76 млрд доларів інвестицій у нафтову та газову галузі протягом п'яти років.
Експерти попереджають, що без виборів і надійних правових гарантій великі нафтові корпорації навряд чи вкладатимуть значні кошти. Тому подальша доля галузі залежатиме від результатів політичного переходу у Венесуелі.
Лідерка опозиції Венесуели Мачадо повернулася до країни після кількох місяців вигнання25.10.26, 19:01 • 3424 перегляди