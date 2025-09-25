$41.380.00
06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 19580 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 34931 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 53335 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 46678 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 43033 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 39674 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 66970 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22960 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54654 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения

Киев • УНН

 7348 просмотра

Украинская Академия Биологической Медицины 27 сентября проведет конференцию "Биорегуляция – тренд будущего. Головокружение" для специалистов. Мероприятие посвящено диагностике и коррекции головокружения, которое является одним из самых распространенных симптомов.

Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения

Головокружение или вертиго – это многогранный симптом, требующий профессионального разнопланового подхода. В медицинской практике он входит в ТОП-5 самых распространенных жалоб. Что свидетельствует о широкой распространенности симптома. В чем сложность и особенность диагностики его причин, разбирался УНН.  

Опасность простого, на первый взгляд, головокружения заключается в его этиологическом разнообразии: от неврологических, оториноларингологических и кардиологических до психосоматических заболеваний. Именно поэтому, в случаях, когда диагностика затруднена, пациента необходимо направить к узкому специалисту. Это особенно важно, учитывая данные издания "Journal of Neurology", что около 30% пациентов с хроническим головокружением имеют психогенную этиологию, связанную со стрессом и тревогой. На актуальности этого вопроса для украинцев акцентировала и семейный врач, руководитель научно-образовательного отдела Украинской Академии Биологической Медицины Марина Гулий.

Психогенное головокружение часто возникает на фоне тревожных расстройств, панических атак или депрессии. В таких случаях оно является частью вегетативной реакции на стресс и сопровождается чувством страха, учащением сердцебиения, потливостью, одышкой. Люди описывают психогенное головокружение так: "туман в голове", "ощущение неустойчивости", "земля движется под ногами", "потеря связи с реальностью". Подобные симптомы часто усиливаются в стрессовых ситуациях или во время пребывания в толпе

- пояснила Марина Гулий.

Конференция как ответ на вызовы

Чтобы досконально разобраться в причинах головокружения и узнать об эффективных решениях по нему, Украинская Академия Биологической Медицины уже в эту субботу, 27 сентября, проведет конференцию "Биорегуляция – тренд будущего. Вертиго". Это междисциплинарное мероприятие для ведущих специалистов, на котором обсудят современную диагностику и лайфхаки для разбора сложных случаев, протоколы лечения, их ограничения и "белые пятна", а также доказательную базу коррекции головокружения, основанную на международных гайдлайнах. 

Именно благодаря этой конференции украинские специалисты смогут усовершенствовать свои знания и внедрить новейшие мировые практики в собственную деятельность. Чтобы не просто лечить симптомы, но и понимать глубинные причины заболевания, обеспечивая пациента полноценной и качественной помощью.

На конференции участники также смогут обменяться опытом и получить практические навыки. Ведь в рамках мероприятия состоится мастер-класс, где специалисты продемонстрируют возможности биопунктуры в коррекции головокружения.

Конференция "Биорегуляция – тренд будущего. Вертиго" – это инвестиция в развитие украинской медицины, которая позволит не просто лечить симптомы, но и диагностировать глубинные причины, обеспечивая пациентам полноценную помощь.

Лилия Подоляк

