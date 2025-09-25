Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения

Головокружение или вертиго – это многогранный симптом, требующий профессионального разнопланового подхода. В медицинской практике он входит в ТОП-5 самых распространенных жалоб. Что свидетельствует о широкой распространенности симптома. В чем сложность и особенность диагностики его причин, разбирался УНН.

Опасность простого, на первый взгляд, головокружения заключается в его этиологическом разнообразии: от неврологических, оториноларингологических и кардиологических до психосоматических заболеваний. Именно поэтому, в случаях, когда диагностика затруднена, пациента необходимо направить к узкому специалисту. Это особенно важно, учитывая данные издания "Journal of Neurology", что около 30% пациентов с хроническим головокружением имеют психогенную этиологию, связанную со стрессом и тревогой. На актуальности этого вопроса для украинцев акцентировала и семейный врач, руководитель научно-образовательного отдела Украинской Академии Биологической Медицины Марина Гулий.

Психогенное головокружение часто возникает на фоне тревожных расстройств, панических атак или депрессии. В таких случаях оно является частью вегетативной реакции на стресс и сопровождается чувством страха, учащением сердцебиения, потливостью, одышкой. Люди описывают психогенное головокружение так: "туман в голове", "ощущение неустойчивости", "земля движется под ногами", "потеря связи с реальностью". Подобные симптомы часто усиливаются в стрессовых ситуациях или во время пребывания в толпе - пояснила Марина Гулий.

Конференция как ответ на вызовы

Чтобы досконально разобраться в причинах головокружения и узнать об эффективных решениях по нему, Украинская Академия Биологической Медицины уже в эту субботу, 27 сентября, проведет конференцию "Биорегуляция – тренд будущего. Вертиго". Это междисциплинарное мероприятие для ведущих специалистов, на котором обсудят современную диагностику и лайфхаки для разбора сложных случаев, протоколы лечения, их ограничения и "белые пятна", а также доказательную базу коррекции головокружения, основанную на международных гайдлайнах.

Именно благодаря этой конференции украинские специалисты смогут усовершенствовать свои знания и внедрить новейшие мировые практики в собственную деятельность. Чтобы не просто лечить симптомы, но и понимать глубинные причины заболевания, обеспечивая пациента полноценной и качественной помощью.

На конференции участники также смогут обменяться опытом и получить практические навыки. Ведь в рамках мероприятия состоится мастер-класс, где специалисты продемонстрируют возможности биопунктуры в коррекции головокружения.

Конференция "Биорегуляция – тренд будущего. Вертиго" – это инвестиция в развитие украинской медицины, которая позволит не просто лечить симптомы, но и диагностировать глубинные причины, обеспечивая пациентам полноценную помощь.