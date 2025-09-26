Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Киев • УНН
Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Odrex Марта Бильчак объяснила, каких витаминов чаще всего не хватает осенью и как предотвратить авитаминоз. Она подчеркнула важность сбалансированного питания, прогулок и своевременного обращения к врачу.
Осенью из-за недостатка солнечного света и свежих овощей и фруктов в рационе организм часто недополучает ряд важных для своего функционирования витаминов. Это приводит к усталости, снижению иммунитета и даже сезонной депрессии. Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Odrex Марта Бильчак объяснила, каких витаминов чаще всего не хватает и как предотвратить авитаминоз, пишет УНН.
Что такое авитаминоз и почему он возникает осенью
Как отмечает врач, авитаминоз – это снижение уровня одного или нескольких витаминов, что может приводить к нарушению функций организма, например, обмена веществ, снижению иммунитета, скорости роста, заживлению ранений и т.д.
Осенью он возникает по целому ряду причин, среди которых отсутствие достаточного количества солнечного света и пищи, обогащенной витаминами в рационе.
Меньше солнечного света, соответственно происходит снижение синтеза витамина D. Меньшее количество свежих овощей и фруктов в рационе. Также возможно снижение аппетита, сезонные инфекции, повышающие потребность в витаминах. Увеличивается время, которое мы проводим в закрытых помещениях и наоборот имеем меньше активности на природе
Основные симптомы осеннего авитаминоза
Самыми первыми симптомами авитаминоза можно назвать хроническое чувство усталости и снижение работоспособности. Также человек может часто "подхватывать" простудные и другие заболевания из-за сниженного иммунитета, объясняет врач.
Могут быть и снижение настроения вплоть до "сезонной депрессии", сухость и бледность кожи, ломкость волос и ногтей. У некоторых появляется раздражительность, сонливость, проблемы с концентрацией. Эти симптомы неспецифичны, но в комплексе они могут сигнализировать о дефиците микронутриентов и разобраться с этим поможет врач
Каких витаминов чаще всего не хватает осенью
Как объясняет специалист, чаще всего в это время года организму человека не хватает витамина D. Дело в том, что его основной источник – солнечный свет, поэтому когда дни становятся короче, погода холоднее и люди все больше времени проводят в помещении, запас этого витамина в организме снижается.
Также с наступлением холодов, в крови уменьшаются запасы витаминов группы В, которые, как говорит врач, отвечают за работу нервной системы и обмен веществ. Их недостаток проявляется усталостью, проблемами со сном и настроением. Еще одним витамином, недостаток которого может наблюдаться осенью – является витамин С – крайне важный для иммунитета и здоровья сосудов. Осенью и зимой его может не хватать из-за меньшего количества свежих фруктов и овощей в рационе.
Также стоит помнить о таких важных микроэлементах, как железо и цинк. Они не являются витаминами, но их дефицит также чаще встречается осенью и зимой и влияет на энергию и иммунитет
Как предотвратить осенний авитаминоз
Самый простой способ – это сбалансированное питание, частые прогулки на свежем воздухе. В меню в этот период стоит включать побольше сезонных овощей: тыкву, капусту, свеклу, морковь, а также фрукты: яблоки, груши, сливы. Также старайтесь добавлять в рацион бобовые, орехи, жирную рыбу, яйца и молочные продукты
Она добавляет, что в качестве альтернативы также можно употреблять замороженные овощи и ягоды/фрукты или квашеные овощи. По словам Бильчак, они тоже хорошо сохраняют витамины.
Кроме того, важно оставаться активными, бывать на свежем воздухе даже в прохладную погоду и заботиться о сне. А также важно вовремя обратиться к врачу для выявления недостатка витаминов или микроэлементов
Советы для поддержания здоровья в сезон недостатка витаминов
По словам Бильчак, правила для поддержания здоровья всегда одинаковы, как летом, так и осенью и включают в себя следующие пункты:
- соблюдение регулярного режима питания: не пропускайте приемы пищи;
- готовьте яркие блюда с разнообразными овощами, ягодами;
- употребляйте больше сезонных овощей/консервированных или замороженных;
- контролируйте стресс – он увеличивает потребность в микронутриентах;
- пейте достаточно воды, избегайте чрезмерного потребления алкоголя;
- заботьтесь о достаточной продолжительности и качестве сна;
- при симптомах обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25.09.25, 10:15 • 40232 просмотра