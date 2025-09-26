Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье

Осенью из-за недостатка солнечного света и свежих овощей и фруктов в рационе организм часто недополучает ряд важных для своего функционирования витаминов. Это приводит к усталости, снижению иммунитета и даже сезонной депрессии. Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Odrex Марта Бильчак объяснила, каких витаминов чаще всего не хватает и как предотвратить авитаминоз, пишет УНН.

Что такое авитаминоз и почему он возникает осенью

Как отмечает врач, авитаминоз – это снижение уровня одного или нескольких витаминов, что может приводить к нарушению функций организма, например, обмена веществ, снижению иммунитета, скорости роста, заживлению ранений и т.д.

Осенью он возникает по целому ряду причин, среди которых отсутствие достаточного количества солнечного света и пищи, обогащенной витаминами в рационе.

Меньше солнечного света, соответственно происходит снижение синтеза витамина D. Меньшее количество свежих овощей и фруктов в рационе. Также возможно снижение аппетита, сезонные инфекции, повышающие потребность в витаминах. Увеличивается время, которое мы проводим в закрытых помещениях и наоборот имеем меньше активности на природе - объясняет Бильчак.

Основные симптомы осеннего авитаминоза

Самыми первыми симптомами авитаминоза можно назвать хроническое чувство усталости и снижение работоспособности. Также человек может часто "подхватывать" простудные и другие заболевания из-за сниженного иммунитета, объясняет врач.

Могут быть и снижение настроения вплоть до "сезонной депрессии", сухость и бледность кожи, ломкость волос и ногтей. У некоторых появляется раздражительность, сонливость, проблемы с концентрацией. Эти симптомы неспецифичны, но в комплексе они могут сигнализировать о дефиците микронутриентов и разобраться с этим поможет врач - отмечает Бильчак.

Каких витаминов чаще всего не хватает осенью

Как объясняет специалист, чаще всего в это время года организму человека не хватает витамина D. Дело в том, что его основной источник – солнечный свет, поэтому когда дни становятся короче, погода холоднее и люди все больше времени проводят в помещении, запас этого витамина в организме снижается.

Также с наступлением холодов, в крови уменьшаются запасы витаминов группы В, которые, как говорит врач, отвечают за работу нервной системы и обмен веществ. Их недостаток проявляется усталостью, проблемами со сном и настроением. Еще одним витамином, недостаток которого может наблюдаться осенью – является витамин С – крайне важный для иммунитета и здоровья сосудов. Осенью и зимой его может не хватать из-за меньшего количества свежих фруктов и овощей в рационе.

Также стоит помнить о таких важных микроэлементах, как железо и цинк. Они не являются витаминами, но их дефицит также чаще встречается осенью и зимой и влияет на энергию и иммунитет - добавляет Бильчак.



Как предотвратить осенний авитаминоз

Самый простой способ – это сбалансированное питание, частые прогулки на свежем воздухе. В меню в этот период стоит включать побольше сезонных овощей: тыкву, капусту, свеклу, морковь, а также фрукты: яблоки, груши, сливы. Также старайтесь добавлять в рацион бобовые, орехи, жирную рыбу, яйца и молочные продукты - советует врач.

Она добавляет, что в качестве альтернативы также можно употреблять замороженные овощи и ягоды/фрукты или квашеные овощи. По словам Бильчак, они тоже хорошо сохраняют витамины.

Кроме того, важно оставаться активными, бывать на свежем воздухе даже в прохладную погоду и заботиться о сне. А также важно вовремя обратиться к врачу для выявления недостатка витаминов или микроэлементов - подчеркнула она.

Советы для поддержания здоровья в сезон недостатка витаминов

По словам Бильчак, правила для поддержания здоровья всегда одинаковы, как летом, так и осенью и включают в себя следующие пункты:

соблюдение регулярного режима питания: не пропускайте приемы пищи;

готовьте яркие блюда с разнообразными овощами, ягодами;

употребляйте больше сезонных овощей/консервированных или замороженных;

контролируйте стресс – он увеличивает потребность в микронутриентах;

пейте достаточно воды, избегайте чрезмерного потребления алкоголя;

заботьтесь о достаточной продолжительности и качестве сна;

при симптомах обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения