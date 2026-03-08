ISW: росія змінила тактику ударів через дефіцит ракет до Patriot в Україні

Окупанти збільшили частку балістичних ракет у залпах до 50 відсотків. ISW пов'язує це з вичерпанням запасів перехоплювачів в Україні через конфлікт на Близькому Сході.

Серія російських ударів 6-7 березня по Україні включала більшу кількість балістичних ракет, ніж росія зазвичай використовує під час своїх атак. Про це йдеться у матеіралі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН. Деталі Зазначається, що росія, ймовірно, намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні та триваючим конфліктом на Близькому Сході: близько половини ракет у "пакеті" нічних ударів були балістичними. росія рідко запускає більше 10 балістичних ракет в одному "пакеті" ударів - або запускаючи лише декілька, або взагалі не запускаючи їх у більшість днів. росія іноді запускає більшу кількість балістичних ракет, але рідко балістичні ракети складають таку велику частку від загальної кількості ракет - вказують аналітики. В ISW підкреслюють, що Україна продовжує значною мірою покладатися на системи ППО Patriot виробництва США для перехоплення російських балістичних ракет. росія, ймовірно, намагається скористатися триваючими публічними дискусіями не лише щодо скорочення поставок Україні перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, але й щодо нещодавнього інтенсивного використання Сполученими Штатами та країнами Перської затоки перехоплювачів Patriot на Близькому Сході для захисту від іранських та іранських опосередкованих ударів - припускають в ISW. Там додають, що росія, ймовірно, намагається ще більше вичерпати обмежений запас українських ракет-перехоплювачів Patriot та скористатися їхньою нестачею, сподіваючись, що Сполучені Штати не захочуть або не зможуть надати Україні більше ракет-перехоплювачів, оскільки американо-ізраїльська кампанія на Близькому Сході триває. Нагадаємо Європа має терміново збільшити виробництво ракет, оскільки глобальний попит на озброєння різко зростає. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, лише за три дні бойових дій на Близькому Сході було використано близько 800 ракет американського виробництва – більше, ніж Україна застосувала за чотири зимові місяці. Україна розглядає спільні консорціуми для протибалістичної ППО і подолання дефіциту ракет для Patriot - ЗМІ