ISW: росія змінила тактику ударів через дефіцит ракет до Patriot в Україні

Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 22984 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 58735 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 34510 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 36031 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 53522 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 58779 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 66198 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45321 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 91051 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30853 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Ексклюзиви
Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters7 березня, 21:41
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли00:12
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48
Шахед-136
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Washington Post

ISW: росія змінила тактику ударів через дефіцит ракет до Patriot в Україні

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Окупанти збільшили частку балістичних ракет у залпах до 50 відсотків. ISW пов'язує це з вичерпанням запасів перехоплювачів в Україні через конфлікт на Близькому Сході.

ISW: росія змінила тактику ударів через дефіцит ракет до Patriot в Україні

Серія російських ударів 6-7 березня по Україні включала більшу кількість балістичних ракет, ніж росія зазвичай використовує під час своїх атак. Про це йдеться у матеіралі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що росія, ймовірно, намагається скористатися нестачею перехоплювачів Patriot в Україні та триваючим конфліктом на Близькому Сході: близько половини ракет у "пакеті" нічних ударів були балістичними.

росія рідко запускає більше 10 балістичних ракет в одному "пакеті" ударів - або запускаючи лише декілька, або взагалі не запускаючи їх у більшість днів. росія іноді запускає більшу кількість балістичних ракет, але рідко балістичні ракети складають таку велику частку від загальної кількості ракет

- вказують аналітики.

В ISW підкреслюють, що Україна продовжує значною мірою покладатися на системи ППО Patriot виробництва США для перехоплення російських балістичних ракет.

росія, ймовірно, намагається скористатися триваючими публічними дискусіями не лише щодо скорочення поставок Україні перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, але й щодо нещодавнього інтенсивного використання Сполученими Штатами та країнами Перської затоки перехоплювачів Patriot на Близькому Сході для захисту від іранських та іранських опосередкованих ударів

- припускають в ISW.

Там додають, що росія, ймовірно, намагається ще більше вичерпати обмежений запас українських ракет-перехоплювачів Patriot та скористатися їхньою нестачею, сподіваючись, що Сполучені Штати не захочуть або не зможуть надати Україні більше ракет-перехоплювачів, оскільки американо-ізраїльська кампанія на Близькому Сході триває.

Нагадаємо

Європа має терміново збільшити виробництво ракет, оскільки глобальний попит на озброєння різко зростає. Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, лише за три дні бойових дій на Близькому Сході було використано близько 800 ракет американського виробництва – більше, ніж Україна застосувала за чотири зимові місяці.

Україна розглядає спільні консорціуми для протибалістичної ППО і подолання дефіциту ракет для Patriot - ЗМІ27.02.26, 18:32

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Інститут вивчення війни
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран