ISW: Россия изменила тактику ударов из-за дефицита ракет для Patriot в Украине

Серия российских ударов 6-7 марта по Украине включала большее количество баллистических ракет, чем Россия обычно использует во время своих атак. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия, вероятно, пытается воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot в Украине и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке: около половины ракет в "пакете" ночных ударов были баллистическими.

Россия редко запускает более 10 баллистических ракет в одном "пакете" ударов — либо запуская лишь несколько, либо вообще не запуская их в большинство дней. Россия иногда запускает большее количество баллистических ракет, но редко баллистические ракеты составляют такую большую долю от общего количества ракет - указывают аналитики.

В ISW подчеркивают, что Украина продолжает в значительной степени полагаться на системы ПВО Patriot производства США для перехвата российских баллистических ракет.

Россия, вероятно, пытается воспользоваться продолжающимися публичными дискуссиями не только относительно сокращения поставок Украине перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, но и относительно недавнего интенсивного использования Соединенными Штатами и странами Персидского залива перехватчиков Patriot на Ближнем Востоке для защиты от иранских и иранских опосредованных ударов - предполагают в ISW.

Там добавляют, что Россия, вероятно, пытается еще больше истощить ограниченный запас украинских ракет-перехватчиков Patriot и воспользоваться их нехваткой, надеясь, что Соединенные Штаты не захотят или не смогут предоставить Украине больше ракет-перехватчиков, поскольку американо-израильская кампания на Ближнем Востоке продолжается.

Напомним

Европа должна срочно увеличить производство ракет, поскольку глобальный спрос на вооружение резко растет. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, только за три дня боевых действий на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет американского производства – больше, чем Украина применила за четыре зимних месяца.

