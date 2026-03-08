На фронте за минувшие сутки зафиксировано более 120 столкновений - Генштаб ВСУ

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 25289 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 65314 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 36940 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 38405 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 55430 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 59558 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 67100 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45486 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 92643 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30964 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.6м/с
70%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Десантники 77-й бригады ДШВ показали ликвидацию группы оккупантов возле Загрызово на Купянском направленииVideo7 марта, 21:59 • 12174 просмотра
Трамп — Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победилиPhoto7 марта, 22:32 • 12982 просмотра
Разведка США признала невозможность свержения режима в Иране силой - WP7 марта, 23:37 • 6788 просмотра
Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов8 марта, 00:12 • 12770 просмотра
ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове01:58 • 16031 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 56448 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 63644 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 92646 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 58706 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 66260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Кир Стармер
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Село
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 19888 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 22634 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 24299 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 25451 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 25520 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото

На фронте за минувшие сутки зафиксировано более 120 столкновений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 826 просмотра

За сутки зафиксировано 121 боевое столкновение, враг применил почти 10 тысяч дронов-камикадзе. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы рф.

На фронте за минувшие сутки зафиксировано более 120 столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 7 марта на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение. Противник нанес три ракетных удара с применением 33 ракет, 86 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также агрессор применил 9837 дронов-камикадзе и совершил 3514 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Ударам подверглись населенные пункты Писанцы, Коломыйцы, Покровское, Черненково, Подгавриловка, Лесное, Светлая Долина, Зеленая Диброва, Копани, Чаривное, Ровно, Гуляйпольское, Веселянка и Малокатериновка.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и средство РЭБ противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 139 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино, Песчаное и Волчанск.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Новый Мир и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки, Калеников, Дроновки, Закитного, Резниковки и Пазено.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки, Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 20 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Вербового, Новогригоровки и Вороного.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Мирного и Зеленого.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек. Враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, в период с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2026 года российские потери превысили 1,2 млн. человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Село
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина