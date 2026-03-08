На фронте за минувшие сутки зафиксировано более 120 столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 7 марта на фронте зафиксировано 121 боевое столкновение. Противник нанес три ракетных удара с применением 33 ракет, 86 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Также агрессор применил 9837 дронов-камикадзе и совершил 3514 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Ударам подверглись населенные пункты Писанцы, Коломыйцы, Покровское, Черненково, Подгавриловка, Лесное, Светлая Долина, Зеленая Диброва, Копани, Чаривное, Ровно, Гуляйпольское, Веселянка и Малокатериновка.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и средство РЭБ противника.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 139 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенных пунктов Графское, Вильча, Зыбино, Песчаное и Волчанск.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Песчаного, Куриловки, Ковшаровки и Новоосинового.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Новый Мир и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Рай-Александровки, Калеников, Дроновки, Закитного, Резниковки и Пазено.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра, Софиевки, Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 20 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное, Никаноровка, Шевченко, Покровск и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Вербового, Новогригоровки и Вороного.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Мирного и Зеленого.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек. Враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, в период с 24 февраля 2022 года по 8 марта 2026 года российские потери превысили 1,2 млн. человек.