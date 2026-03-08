российский БПЛА Ланцет атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы"

$43.810.0050.900.00
08:41 • 2976 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 5022 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 27652 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 71055 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 39578 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 40710 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 57240 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60300 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 67959 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45610 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Популярные новости
Укрзалізниця задерживает ряд международных и внутренних поездов из-за обстрелов8 марта, 00:12 • 14826 просмотра
Посольство США в Багдаде атаковали советскими ракетами "Катюша" - Reuters8 марта, 00:49 • 9778 просмотра
Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану8 марта, 01:25 • 7944 просмотра
ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове8 марта, 01:58 • 18081 просмотра
Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в ТегеранеVideo8 марта, 02:36 • 6104 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 58167 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 65433 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 94396 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 59975 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 67545 просмотра
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 20683 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 23476 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 25072 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 26130 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 26193 просмотра
российский БПЛА Ланцет атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы"

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Утром 8 марта вражеский БПЛА ударил по поезду в Сумском районе. Также оккупанты атаковали инфраструктуру Сум и повредили троллейбусную линию.

российский БПЛА Ланцет атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы"
Фото: t.me/spravdi

В воскресенье, 8 марта, российский дрон атаковал пассажирский поезд "Киев - Сумы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

Детали

По данным СМИ, российская армия атаковала поезд в Сумском районе утром 8 марта около 05:30. По предварительной информации, удар нанесли дроном типа "Ланцет".

Также сообщается, что на момент удара в поезде находились около 200 пассажиров. О погибших и пострадавших не сообщается.

Кроме того, начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в ночь на воскресенье враг бил по инфраструктурным объектам Сум.

Утром 8 марта произошел удар по проезжей части одной из центральных улиц. Была повреждена троллейбусная линия, но люди не пострадали.

Напомним

За сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение, враг применил почти 10 тысяч дронов-камикадзе. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы россии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Сумы
Киев