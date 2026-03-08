российский БПЛА Ланцет атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы"
Киев • УНН
Утром 8 марта вражеский БПЛА ударил по поезду в Сумском районе. Также оккупанты атаковали инфраструктуру Сум и повредили троллейбусную линию.
В воскресенье, 8 марта, российский дрон атаковал пассажирский поезд "Киев - Сумы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Детали
По данным СМИ, российская армия атаковала поезд в Сумском районе утром 8 марта около 05:30. По предварительной информации, удар нанесли дроном типа "Ланцет".
Также сообщается, что на момент удара в поезде находились около 200 пассажиров. О погибших и пострадавших не сообщается.
Кроме того, начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в ночь на воскресенье враг бил по инфраструктурным объектам Сум.
Утром 8 марта произошел удар по проезжей части одной из центральных улиц. Была повреждена троллейбусная линия, но люди не пострадали.
Напомним
За сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение, враг применил почти 10 тысяч дронов-камикадзе. Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы россии.