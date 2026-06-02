В Киеве из-за ночной атаки погиб человек, более 20 пострадавших - ГВА
Из-за атаки на Киев погиб человек и 20 человек ранены. В Голосеевском и Святошинском районах повреждены бизнес-центр и жилой дом.
В результате массированной российской атаки на Киев погиб один человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.
Детали
К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина. Еще 20 киевлян получили ранения
По его словам, в Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра. Там возник пожар и зафиксировано частичное разрушение конструкций. На месте работают спасатели и другие экстренные службы.
Также последствия атаки зафиксированы в Святошинском районе, где произошел пожар на крыше девятиэтажного жилого дома. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется. Службы продолжают ликвидацию последствий удара.
