Вражеский беспилотник атаковал хлебозавод в Сумах, повреждены производственные помещения

Армия рф атаковала беспилотником предприятие по производству хлеба в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает УНН.

Детали

По словам Кривошеенко, российские войска нанесли авиационный удар по территории Великочернеччинского старостата Сумской громады. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также враг атаковал беспилотником предприятие по производству хлеба в Сумах. Работники не пострадали. Повреждены производственные помещения. Продолжается ликвидация последствий - резюмировал глава Сумской ГВА.

