Потери РФ превысили 1,28 млн и тысячи единиц техники - за сутки ликвидировано 930 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб обновил данные о 930 ликвидированных оккупантах за сутки. Уничтожено более 11 тысяч танков и почти две тысячи беспилотников оперативного уровня.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российской армии по состоянию на 17 марта 2026 года. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения превысили 1,28 миллиона человек. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 930 оккупантов, пишет УНН.
Детали
Также украинские военные продолжают уничтожать технику противника. В целом потери россии составляют:
– танки – 11 783 (+2)
– боевые бронированные машины – 24 218 (+3)
– артиллерийские системы – 38 477 (+20)
– РСЗО – 1 688 (+1)
– средства ПВО – 1 333 (+0)
Удары по дронам и транспорту
Существенными остаются потери в беспилотниках и транспорте:
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 183 144 (+1 991)
– автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120)
Кроме того, с начала войны уничтожено:
– самолетов – 435
– вертолетов – 349
– крылатых ракет – 4 468
– кораблей и катеров – 33
– подводных лодок – 2
– специальной техники – 4 091
В Генштабе отметили, что данные уточняются.