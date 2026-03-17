Потери РФ превысили 1,28 млн и тысячи единиц техники - за сутки ликвидировано 930 оккупантов - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российской армии по состоянию на 17 марта 2026 года. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения превысили 1,28 миллиона человек. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 930 оккупантов, пишет УНН.

Детали

Также украинские военные продолжают уничтожать технику противника. В целом потери россии составляют:

– танки – 11 783 (+2)

– боевые бронированные машины – 24 218 (+3)

– артиллерийские системы – 38 477 (+20)

– РСЗО – 1 688 (+1)

– средства ПВО – 1 333 (+0)

Удары по дронам и транспорту

Существенными остаются потери в беспилотниках и транспорте:

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 183 144 (+1 991)

– автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120)

Кроме того, с начала войны уничтожено:

– самолетов – 435

– вертолетов – 349

– крылатых ракет – 4 468

– кораблей и катеров – 33

– подводных лодок – 2

– специальной техники – 4 091

В Генштабе отметили, что данные уточняются.