російські школярі зануряться у шкільне життя часів Другої світової війни - ЦПД
Київ • УНН
У російських школах відтворять освітній процес часів Другої світової війни, навчаючи школярів користуватися логарифмічною лінійкою та пером. Ця ініціатива є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства.
У російських школах відтворять освітній процес часів Другої світової війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що школярів навчатимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею - нібито для "занурення у шкільне життя періоду великої вітчизняної війни". Такий урок відбудеться в рамках проєкту "вчителі перемоги".
Подібні ініціативи є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства. Влада рф продовжує вибудовувати культуру поклоніння "вєлікой побєди", перетворюючи школу на інструмент ідеологічного виховання
В ЦПД вказують, що такий "урок історії" не має нічого спільного з осмисленням подій часів Другої світової: під виглядом "пам’яті про війну" дітей привчають сприймати збройну агресію як природний стан своєї держави, а військову службу - як життєвий ідеал.
"У нормальному суспільстві освіта відкриває дітям шлях у майбутнє - до знань, технологій. російська система освіти ж навпаки - тягне їх у минуле, збудоване на брехні і воєнній істерії. І, можливо, саме цим режим позбавляє своїх дітей гідного майбутнього", - резюмували у ЦПД.
Нагадаємо
росія виділила 1,5 мільярда рублів на пропаганду в школах на тимчасово окупованих територіях, називаючи війну проти України "поверненням земель".
кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 3944 перегляди