російські школярі зануряться у шкільне життя часів Другої світової війни - ЦПД

Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
26 жовтня, 15:25 • 47510 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 45786 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затоплення
26 жовтня, 11:39 • 43157 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 46390 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 28643 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 22228 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 56122 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 15094 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14450 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантів
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 56119 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 104471 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 107495 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Марк Карні
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Суми
Дніпропетровська область
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

російські школярі зануряться у шкільне життя часів Другої світової війни - ЦПД

Київ • УНН

 • 3410 перегляди

У російських школах відтворять освітній процес часів Другої світової війни, навчаючи школярів користуватися логарифмічною лінійкою та пером. Ця ініціатива є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства.

російські школярі зануряться у шкільне життя часів Другої світової війни - ЦПД

У російських школах відтворять освітній процес часів Другої світової війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що школярів навчатимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею - нібито для "занурення у шкільне життя періоду великої вітчизняної війни". Такий урок відбудеться в рамках проєкту "вчителі перемоги".

Подібні ініціативи є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства. Влада рф продовжує вибудовувати культуру поклоніння "вєлікой побєди", перетворюючи школу на інструмент ідеологічного виховання

- йдеться у повідомленні.

В ЦПД вказують, що такий "урок історії" не має нічого спільного з осмисленням подій часів Другої світової: під виглядом "пам’яті про війну" дітей привчають сприймати збройну агресію як природний стан своєї держави, а військову службу - як життєвий ідеал.

"У нормальному суспільстві освіта відкриває дітям шлях у майбутнє - до знань, технологій. російська система освіти ж навпаки - тягне їх у минуле, збудоване на брехні і воєнній істерії. І, можливо, саме цим режим позбавляє своїх дітей гідного майбутнього", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

росія виділила 1,5 мільярда рублів на пропаганду в школах на тимчасово окупованих територіях, називаючи війну проти України "поверненням земель".

кремль посилює пропаганду серед дітей на ТОТ новими "підручниками з історії Донбасу та Новоросії"25.09.25, 03:39 • 3944 перегляди

