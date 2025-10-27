$41.900.00
26 октября, 18:56 • 22221 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 43463 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 41046 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 39080 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 42575 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 25648 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 21515 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 51859 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14981 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14361 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 51859 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 80327 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 102413 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 85677 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 105518 просмотра
российские школьники погрузятся в школьную жизнь времен Второй мировой войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 2200 просмотра

В российских школах воссоздадут образовательный процесс времен Второй мировой войны, обучая школьников пользоваться логарифмической линейкой и пером. Эта инициатива является частью кремлевской стратегии по милитаризации детства.

российские школьники погрузятся в школьную жизнь времен Второй мировой войны - ЦПД

В российских школах воссоздадут образовательный процесс времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что школьников будут учить пользоваться логарифмической линейкой и пером с чернильницей - якобы для "погружения в школьную жизнь периода великой отечественной войны". Такой урок состоится в рамках проекта "учителя победы".

Подобные инициативы являются частью кремлевской стратегии по милитаризации детства. Власти РФ продолжают выстраивать культуру поклонения "великой победе", превращая школу в инструмент идеологического воспитания

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что такой "урок истории" не имеет ничего общего с осмыслением событий времен Второй мировой: под видом "памяти о войне" детей приучают воспринимать вооруженную агрессию как естественное состояние своего государства, а военную службу - как жизненный идеал.

"В нормальном обществе образование открывает детям путь в будущее - к знаниям, технологиям. Российская система образования же наоборот - тянет их в прошлое, построенное на лжи и военной истерии. И, возможно, именно этим режим лишает своих детей достойного будущего", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Россия выделила 1,5 миллиарда рублей на пропаганду в школах на временно оккупированных территориях, называя войну против Украины "возвращением земель".

кремль усиливает пропаганду среди детей на ВОТ новыми "учебниками по истории Донбасса и Новороссии"

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины