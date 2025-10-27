российские школьники погрузятся в школьную жизнь времен Второй мировой войны - ЦПД
Киев • УНН
В российских школах воссоздадут образовательный процесс времен Второй мировой войны, обучая школьников пользоваться логарифмической линейкой и пером. Эта инициатива является частью кремлевской стратегии по милитаризации детства.
Детали
Отмечается, что школьников будут учить пользоваться логарифмической линейкой и пером с чернильницей - якобы для "погружения в школьную жизнь периода великой отечественной войны". Такой урок состоится в рамках проекта "учителя победы".
Подобные инициативы являются частью кремлевской стратегии по милитаризации детства. Власти РФ продолжают выстраивать культуру поклонения "великой победе", превращая школу в инструмент идеологического воспитания
В ЦПД указывают, что такой "урок истории" не имеет ничего общего с осмыслением событий времен Второй мировой: под видом "памяти о войне" детей приучают воспринимать вооруженную агрессию как естественное состояние своего государства, а военную службу - как жизненный идеал.
"В нормальном обществе образование открывает детям путь в будущее - к знаниям, технологиям. Российская система образования же наоборот - тянет их в прошлое, построенное на лжи и военной истерии. И, возможно, именно этим режим лишает своих детей достойного будущего", - резюмировали в ЦПД.
Напомним
Россия выделила 1,5 миллиарда рублей на пропаганду в школах на временно оккупированных территориях, называя войну против Украины "возвращением земель".
