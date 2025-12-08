$42.060.13
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На оккупированной части Запорожской области Россия запустила пропагандистский проект "первоисточник" для детей. Его цель – навязать украинским детям российскую идентичность через псевдоисторические лекции и мастер-классы.

Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД

На временно оккупированной части Запорожской области Россия запустила очередной пропагандистский проект для детей под названием "первоисточник". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что одним из организаторов является детская парамилитарная структура "движение первых". В рамках проекта состоятся лекции и мастер-классы, где будут рассказывать о "сохранении исторической памяти" и "борьбе с фальсификацией прошлого". 

Чтобы придать вес пропаганде, россияне пригласили лояльных к кремлю "экспертов". Несмотря на заявленную цель "бороться с фальсификацией истории", на подобных мероприятиях именно и происходит системная фальсификация прошлого

- отмечают в ЦПД.

Там указывают на еще одну характерную деталь: организаторы заявили, что будут говорить с детьми о "семейной преемственности" и "месте их семьи в истории россии".

То есть украинским детям из Запорожской области предлагают искать свою "российскую историю". Таким образом россия пытается навязать детям на ВОТ российскую идентичность

- подчеркивают в ЦПД.

По убеждению аналитиков, это мероприятие является лишь одним из примеров, как россия после военного захвата территории занимается оккупацией сознания детей через псевдообразовательные проекты и манипулятивные "исторические" лекции.

Напомним

В российских школах воспроизведут образовательный процесс времен Второй мировой войны, обучая школьников пользоваться логарифмической линейкой и пером. Эта инициатива является частью кремлевской стратегии по милитаризации детства.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина