Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД

На временно оккупированной части Запорожской области Россия запустила очередной пропагандистский проект для детей под названием "первоисточник". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Отмечается, что одним из организаторов является детская парамилитарная структура "движение первых". В рамках проекта состоятся лекции и мастер-классы, где будут рассказывать о "сохранении исторической памяти" и "борьбе с фальсификацией прошлого".

Чтобы придать вес пропаганде, россияне пригласили лояльных к кремлю "экспертов". Несмотря на заявленную цель "бороться с фальсификацией истории", на подобных мероприятиях именно и происходит системная фальсификация прошлого

Там указывают на еще одну характерную деталь: организаторы заявили, что будут говорить с детьми о "семейной преемственности" и "месте их семьи в истории россии".

То есть украинским детям из Запорожской области предлагают искать свою "российскую историю". Таким образом россия пытается навязать детям на ВОТ российскую идентичность