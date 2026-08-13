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Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших российских НПЗ в башкортостане

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, который находится в 1300 км от границы. На предприятии возникла пожар, оно задействовано в обеспечении российской армии.

Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших российских НПЗ в башкортостане

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" в российском Башкортостане примерно в 1300 км от границы, пишет УНН.

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, Республика Башкортостан, рф. На территории предприятия зафиксирован пожар. Расстояние до государственной границы Украины — около 1300 км

— сообщили в Генштабе.

"Газпром нефтехим Салават", как указано, — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов рф. Мощность переработки углеводородного сырья — до 10 млн тонн в год. Предприятие производит, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтепродукты и полимеры. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе.

В башкортостане после атаки дронов фиксируют пожары на НПЗ и складе Wildberries13.08.26, 08:49 • 2894 просмотра

Юлия Шрамко

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