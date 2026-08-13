В башкортостане после атаки дронов фиксируют пожары на НПЗ и складе Wildberries
Киев • УНН
В салавате после атаки БПЛА фиксируют пожар на НПЗ «Газпром нефтехим Салават». Также сообщается, что горит складской комплекс Wildberries в Чишминском районе.
В Башкортостане в рф после атаки БПЛА фиксируют пожар на одном из крупнейших российских НПЗ "Газпром нефтехим Салават" и крупном логистическом комплексе Wildberries, сообщают OSINT-аналитики и мониторинговые ресурсы, пишет УНН.
Детали
В городе Салават в Башкортостане дым поднимается в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават", установил OSINT-эксперт ASTRA.
"Первые взрывы было слышно в 9:10 по местному времени. Атака продолжается, слышна работа ПВО и сирены", — сообщили ASTRA очевидцы. Глава Башкортостана радий хабиров заявил о падении обломков БПЛА "в промзоне Салавата", после чего "возникло возгорание".
"Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов россии. В 2024 году предприятие переработало около 7,2 млн тонн нефти, что составляет примерно 2,7% общего объёма нефтепереработки в стране.
После атаки БПЛА 14 июля НПЗ прекращал работу.
БПЛА атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Газпрома" в Башкортостане14.07.26, 07:15 • 4322 просмотра
Также мониторинговые ресурсы сообщают о ещё одном поражении.
"Горит крупный складской и распределительный комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана", — сообщает телеграм-канал Exilnova+.
Объект используется для хранения, сортировки и дальнейшего распределения товаров двойного назначения Wildberries. После поражения на территории хаба возник пожар, сообщает телеграм-канал Exilnova+.