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В башкортостане после атаки дронов фиксируют пожары на НПЗ и складе Wildberries

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

В салавате после атаки БПЛА фиксируют пожар на НПЗ «Газпром нефтехим Салават». Также сообщается, что горит складской комплекс Wildberries в Чишминском районе.

В башкортостане после атаки дронов фиксируют пожары на НПЗ и складе Wildberries

В Башкортостане в рф после атаки БПЛА фиксируют пожар на одном из крупнейших российских НПЗ "Газпром нефтехим Салават" и крупном логистическом комплексе Wildberries, сообщают OSINT-аналитики и мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Детали

В городе Салават в Башкортостане дым поднимается в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават", установил OSINT-эксперт ASTRA.

"Первые взрывы было слышно в 9:10 по местному времени. Атака продолжается, слышна работа ПВО и сирены", — сообщили ASTRA очевидцы. Глава Башкортостана радий хабиров заявил о падении обломков БПЛА "в промзоне Салавата", после чего "возникло возгорание".

"Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов россии. В 2024 году предприятие переработало около 7,2 млн тонн нефти, что составляет примерно 2,7% общего объёма нефтепереработки в стране.

После атаки БПЛА 14 июля НПЗ прекращал работу.

БПЛА атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Газпрома" в Башкортостане14.07.26, 07:15 • 4322 просмотра

Также мониторинговые ресурсы сообщают о ещё одном поражении.

"Горит крупный складской и распределительный комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана", — сообщает телеграм-канал Exilnova+.

Объект используется для хранения, сортировки и дальнейшего распределения товаров двойного назначения Wildberries. После поражения на территории хаба возник пожар, сообщает телеграм-канал Exilnova+.

Юлия Шрамко

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