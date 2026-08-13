В башкортостане после атаки дронов фиксируют пожары на НПЗ и складе Wildberries

В Башкортостане в рф после атаки БПЛА фиксируют пожар на одном из крупнейших российских НПЗ "Газпром нефтехим Салават" и крупном логистическом комплексе Wildberries, сообщают OSINT-аналитики и мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Детали

В городе Салават в Башкортостане дым поднимается в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпром нефтехим Салават", установил OSINT-эксперт ASTRA.

"Первые взрывы было слышно в 9:10 по местному времени. Атака продолжается, слышна работа ПВО и сирены", — сообщили ASTRA очевидцы. Глава Башкортостана радий хабиров заявил о падении обломков БПЛА "в промзоне Салавата", после чего "возникло возгорание".

"Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов россии. В 2024 году предприятие переработало около 7,2 млн тонн нефти, что составляет примерно 2,7% общего объёма нефтепереработки в стране.

После атаки БПЛА 14 июля НПЗ прекращал работу.

БПЛА атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Газпрома" в Башкортостане

Также мониторинговые ресурсы сообщают о ещё одном поражении.

"Горит крупный складской и распределительный комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана", — сообщает телеграм-канал Exilnova+.

Объект используется для хранения, сортировки и дальнейшего распределения товаров двойного назначения Wildberries. После поражения на территории хаба возник пожар, сообщает телеграм-канал Exilnova+.