БПЛА атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Газпрома" в Башкортостане
Киев • УНН
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим Салават» в Башкортостане, за 1400 км от границы Украины. Над предприятием поднимается густой черный дым.
В российском городе Салават в Республике Башкортостан беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим Салават», который расположен примерно в 1400 км от контролируемого Украиной участка границы. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По информации очевидцев, во время атаки прогремела серия взрывов. Опубликованные в соцсетях видео демонстрируют густой черный дым, поднимающийся над территорией предприятия. Официальной информации о масштабах повреждений или возможных пострадавших на данный момент нет.
«Газпромнефтехим Салават» является одним из крупнейших нефтехимических комплексов России. По данным The Moscow Times, в 2024 году предприятие переработало 7,2 млн тонн нефтяного сырья, что составляет около 2,7% от общего объема нефтепереработки в РФ.
В сентябре 2025 года этот нефтеперерабатывающий завод уже дважды подвергался атакам украинских беспилотников. Тогда сообщалось о пожаре на установке первичной переработки нефти, однако глава Башкортостана Радий Хабиров утверждал, что предприятие после ударов продолжило работу в штатном режиме.
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