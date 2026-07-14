БПЛА атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Газпрома" в Башкортостане

В российском городе Салават в Республике Башкортостан беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим Салават», который расположен примерно в 1400 км от контролируемого Украиной участка границы. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По информации очевидцев, во время атаки прогремела серия взрывов. Опубликованные в соцсетях видео демонстрируют густой черный дым, поднимающийся над территорией предприятия. Официальной информации о масштабах повреждений или возможных пострадавших на данный момент нет.

«Газпромнефтехим Салават» является одним из крупнейших нефтехимических комплексов России. По данным The Moscow Times, в 2024 году предприятие переработало 7,2 млн тонн нефтяного сырья, что составляет около 2,7% от общего объема нефтепереработки в РФ.

В сентябре 2025 года этот нефтеперерабатывающий завод уже дважды подвергался атакам украинских беспилотников. Тогда сообщалось о пожаре на установке первичной переработки нефти, однако глава Башкортостана Радий Хабиров утверждал, что предприятие после ударов продолжило работу в штатном режиме.

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