В Гонконге осудили организаторов акций памяти о Тяньаньмэнь

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Высокий суд Гонконга в пятницу признал виновными двух бывших лидеров распущенной организации, которая ежегодно проводила акции протеста в память о подавлении протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году против сторонников демократии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Такие публичные мероприятия, которые ранее были законными в находящемся под управлением Китая Гонконге, считались символом относительной свободы этого азиатского финансового центра по сравнению с материковым Китаем.

69-летний Ли Чок-ян и 41-летняя Чоу Хан-тун были обвинены в "подстрекательстве к подрыву государственной власти", за что предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы в соответствии с Законом о национальной безопасности (NSL), принятым Китаем.

Они были соответственно бывшим председателем и бывшим заместителем председателя ныне распущенного Гонконгского альянса в поддержку патриотических демократических движений Китая (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China).

В решении, вынесенном тремя утвержденными правительством судьями по вопросам национальной безопасности, говорится, что нарушением NSL было неоднократное, хотя и мирное, использование ответчиками фразы "положить конец однопартийной диктатуре", а не другие политические действия или убеждения.

Обвиняемые "намеревались подорвать доверие к КПК (CCP), разжигая вражду и вызывая раскол, чтобы достичь цели подрыва фундаментальной базовой системы", — говорится в 16-страничном постановлении судей, имея в виду правящую Коммунистическую партию Китая.

"Даже несмотря на то, что они считали и предполагали, что акты сопротивления не обязательно будут включать применение насилия или угрозу насилием, эти действия будут нарушением Закона о национальной безопасности и повлекут за собой риск длительного тюремного заключения", — сказано в документе.

Закон о национальной безопасности (NSL) был принят в 2020 году, значительно расширив полномочия как китайского, так и гонконгского правительств в Гонконге после нескольких месяцев порой насильственных протестов в поддержку демократии, которые потрясли этот азиатский финансовый центр в 2019 году.

Другой бывший председатель организации, а также бывший председатель крупнейшей оппозиционной Демократической партии (Democratic Party) в городе, 74-летний Альберт Хо, признал себя виновным по тому же обвинению.

Альянс на протяжении десятилетий проводил в Гонконге ежегодные мероприятия, посвященные событиям на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, до принятия закона о национальной безопасности в 2020 году.

Ли и Хо находятся под стражей с 2021 года. Слушания по смягчению наказания должны начаться в конце этого месяца.

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