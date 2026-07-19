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Рынки ждут решений ФРС, Китая и Банка Японии, следующая неделя будет насыщена экономическими событиями

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

На следующей неделе ожидается публикация важных экономических данных и решений центробанков США, Китая и Японии. ФРС находится в периоде тишины перед заседанием 28-29 июля, а Народный банк Китая объявит решение по ставке.

Рынки ждут решений ФРС, Китая и Банка Японии, следующая неделя будет насыщена экономическими событиями

На следующей неделе будет опубликован ряд важных экономических показателей и приняты решения центральных банков, которые могут повлиять на мировые финансовые рынки. В центре внимания будут данные из США, Канады и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В США ключевыми событиями станут публикация еженедельных заявок на пособие по безработице в четверг, данных о продажах нового жилья в пятницу, а также индексов деловой активности S&P Global, которые покажут ситуацию в производственном секторе и сфере услуг в июле. В то же время Федеральная резервная система находится в традиционном периоде информационной тишины перед заседанием 28-29 июля.

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В Канаде внимание инвесторов будет приковано к июньским данным по инфляции. Аналитики ожидают ее замедления из-за снижения цен на бензин, тогда как базовая инфляция, вероятно, останется вблизи целевого уровня Банка Канады в 2%. Также будет опубликована статистика розничных продаж.

Азия ожидает решений центробанков и новых данных по инфляции

В Китае в понедельник Народный банк должен объявить решение по базовой кредитной ставке. Несмотря на замедление экономического роста до 4,3% во втором квартале, аналитики не ожидают изменения годовой ставки, которая сейчас составляет 3%.

В среду свои решения по процентным ставкам примут центральные банки Индонезии и Шри-Ланки. Инвесторы будут следить за ними после недавнего неожиданного повышения ставок для поддержки национальных валют.

В конце недели Япония опубликует данные по инфляции, которые могут повлиять на ожидания дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии. Также показатели инфляции представят Сингапур и Гонконг, а Новая Зеландия и Южная Корея опубликуют новые данные по ценам, что поможет оценить, сохраняется ли тенденция к замедлению инфляции в регионе.

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Степан Гафтко

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