Спрос на доллар в россии вырос в 12 раз, население не верит в стабильность рубля - разведка
Киев • УНН
Во втором квартале 2026 года россияне резко увеличили покупку долларов и евро, спрос на иностранную валюту вырос втрое. Доллар составил 68% заявок, а ставка на юань не сработала.
Второй квартал 2026 года показал хрупкость финансового доверия внутри российской экономики. Несмотря на годы риторики об отказе от "недружественных" валют, россияне еще более интенсивно бросились скупать доллары и евро, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
В мае количество заявок на валютно-обменные операции выросло на 365% по сравнению с апрелем, а по сравнению с январем этот показатель увеличился уже в 12 раз.
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В то же время на фоне санкций и многолетних попыток вытеснить доллар из внутреннего оборота именно американская валюта остается главным выбором россиян - на нее пришлось 68% всех заявок.
А вот евро получил 22%, юань, собрав лишь 7% заявок. Именно юань российская пропаганда годами продвигает как достойную альтернативу западным валютам,
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Также изменилась структура самих операций. В начале года почти 59% сделок приходились на суммы свыше 1 миллиона рублей, или примерно 13,05 тысячи долларов.
Во втором квартале картина иная: более 90% заявок касались сумм до 100 тысяч рублей, или около 1,3 тысячи долларов. Это означает, что к валютным операциям присоединились рядовые россияне с гораздо более скромными доходами, а не только крупный частный капитал
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