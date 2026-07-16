Спрос на доллар в россии вырос в 12 раз, население не верит в стабильность рубля - разведка

Второй квартал 2026 года показал хрупкость финансового доверия внутри российской экономики. Несмотря на годы риторики об отказе от "недружественных" валют, россияне еще более интенсивно бросились скупать доллары и евро, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В мае количество заявок на валютно-обменные операции выросло на 365% по сравнению с апрелем, а по сравнению с январем этот показатель увеличился уже в 12 раз.

По итогам квартала спрос на иностранную валюту почти в три раза превысил уровень начала года - население рф не верит в стабильность рубля

В то же время на фоне санкций и многолетних попыток вытеснить доллар из внутреннего оборота именно американская валюта остается главным выбором россиян - на нее пришлось 68% всех заявок.

А вот евро получил 22%, юань, собрав лишь 7% заявок. Именно юань российская пропаганда годами продвигает как достойную альтернативу западным валютам,

Это прямой сигнал для кремля: ставка на юанизацию финансовой системы не сработала даже на уровне бытового поведения граждан

Также изменилась структура самих операций. В начале года почти 59% сделок приходились на суммы свыше 1 миллиона рублей, или примерно 13,05 тысячи долларов.

Во втором квартале картина иная: более 90% заявок касались сумм до 100 тысяч рублей, или около 1,3 тысячи долларов. Это означает, что к валютным операциям присоединились рядовые россияне с гораздо более скромными доходами, а не только крупный частный капитал