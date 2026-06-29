В рф массово возвращаются к наличным из-за кризиса доверия к банкам - разведка
Киев • УНН
В апреле-мае доля наличных покупок в рф выросла до 30,2%. Объем наличных на руках у населения достиг 275,9 млрд долларов.
Финансовая система страны-агрессора демонстрирует нестабильность, которую трудно скрыть за бодрыми заявлениями центробанка об устойчивости сектора. россияне массово возвращаются к наличным расчетам, отказываясь от банковских карт и безналичных платежей. Эта тенденция набирает обороты быстрее, чем готовы признать чиновники, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
По данным разведки, в апреле и мае доля покупок, оплаченных наличными, выросла до 30,2%. российский центробанк зафиксировал, что в апреле объем наличных средств на руках у населения увеличился на 14% в годовом исчислении и достиг 275,9 млрд долларов США, или 20 трлн рублей.
Чаще всего наличные россияне используют при оплате ремонтных услуг, покупке автотоваров, в гостиничном бизнесе и на транспорте. Причины банальны: перебои с мобильной связью и интернетом становятся обыденностью, а малый бизнес рф пытается любыми способами уменьшить расходы на эквайринг и уйти от части налоговой нагрузки
Украинская внешняя разведка прогнозирует падение кредитной активности банковской системы рф в ближайшее время, а также рост регуляторного давления и поиск дополнительных ресурсов для поддержки ликвидности.
Это ограничит возможности банков финансировать население и бизнес, особенно в сегментах с повышенным кредитным риском, и подтолкнет финансовые учреждения к еще более жесткой внутренней кредитной политике
Напомним
По данным украинской разведки, объем просроченной дебиторской задолженности российского корпоративного сектора превысил 117,5 млрд долларов. Наибольшие проблемы с платежами зафиксированы в добывающей, обрабатывающей промышленности и торговле.