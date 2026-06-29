Финансовая система страны-агрессора демонстрирует нестабильность, которую трудно скрыть за бодрыми заявлениями центробанка об устойчивости сектора. россияне массово возвращаются к наличным расчетам, отказываясь от банковских карт и безналичных платежей. Эта тенденция набирает обороты быстрее, чем готовы признать чиновники, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным разведки, в апреле и мае доля покупок, оплаченных наличными, выросла до 30,2%. российский центробанк зафиксировал, что в апреле объем наличных средств на руках у населения увеличился на 14% в годовом исчислении и достиг 275,9 млрд долларов США, или 20 трлн рублей.

Чаще всего наличные россияне используют при оплате ремонтных услуг, покупке автотоваров, в гостиничном бизнесе и на транспорте. Причины банальны: перебои с мобильной связью и интернетом становятся обыденностью, а малый бизнес рф пытается любыми способами уменьшить расходы на эквайринг и уйти от части налоговой нагрузки