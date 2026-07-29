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Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира по фехтованию

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали на чемпионате мира в Гонконге. Это первая командная награда Украины на мировых первенствах с 2019 года.

Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира по фехтованию
Фото: t.me/nocukraine

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Романа Свичкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка завоевала серебряные медали чемпионата мира, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины. 

Украинские шпажисты — серебряные призеры чемпионата мира по фехтованию. Это первая командная награда Украины на чемпионатах мира с 2019 года, когда украинцы также стали вторыми

- сообщили в НОК.

Чемпионат мира по фехтованию принимает китайский Гонконг с 22 по 30 июля. 

Путь к медалям для подопечных старшего тренера Игоря Рейзлина оказался по-настоящему остросюжетным.

Начав турнир с уверенной победы над Швецией (45:35) в 1/16 финала, далее украинцы демонстрировали чудеса выдержки и характера. В 1/8 финала против Польши лидер нашей команды Роман Свичкарь совершил фантастический камбэк: выйдя на заключительный бой при счете 18:25, он выиграл свой отрезок 23:15 и на приоритете вырвал победу для Украины - 41:40.

В четвертьфинале подопечные Игоря Рейзлина во второй раз за последние два месяца одолели второй номер мирового рейтинга - сборную Швейцарии. После равной борьбы судьбу встречи снова решил заключительный бой Романа Свичкаря, который вывел украинцев в полуфинал - 39:37.

Не менее драматичным стал и полуфинал против команды Израиля. Украинцы по ходу встречи имели преимущество в восемь уколов, однако соперники сумели отыграться. Победный укол в дополнительную минуту на приоритете нанес Роман Свичкарь, обеспечив нашей команде победу - 45:44 и выход в финал чемпионата мира.

В финале соперниками украинцев стала сборная Казахстана, которую тренирует украинский специалист Александр Горбачук. Поединок завершился со счетом 40:45 в пользу соперников.

Еще месяц назад квартет в составе Романа Свичкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка завоевал бронзовые награды чемпионата Европы, а теперь поднялся на вторую ступень пьедестала почета чемпионата мира.

Для Евгения Макиенко и дебютанта чемпионата мира Михаила Краснюка это первые медали чемпионата мира в карьере. Никита Кошман стал двукратным призером мировых первенств (после прошлогодней бронзы в личных соревнованиях), а самый опытный в составе команды Роман Свичкарь в третий раз поднялся на подиум чемпионата мира. Именно он был в составе сборной, которая принесла Украине предыдущую командную медаль чемпионата мира в 2019 году, и помог команде вернуться на пьедестал почета через семь лет.

Алина Полозюк завоевала первую в истории Украины медаль ЧМ по фехтованию в женской рапире27.07.26, 19:05 • 7442 просмотра

Украинские саблистки же победили команду страны-агрессора и остановились в одном ударе от полуфинала, сообщила Национальная федерация фехтования Украины. Нашу сборную представляли опытная Алина Комащук, молодые Александра Бондарь и Дарья Гонцова, а также 18-летняя дебютантка ЧМ Виктория Коротченко.

После уверенной стартовой победы над Казахстаном (45:33), украинки встретились с третьим номером мирового рейтинга командой страны-агрессора. Просто феерический камбэк выдала наша олимпийская чемпионка Алина Комащук, которая, выйдя на заключительный бой при счете 33:40, выиграла его 12:4 и одним ударом вырвала победу для Украины (45:44).

Еще одну драматическую концовку получили в четвертьфинале против сборной США. Уступая 13:25 на экваторе поединка, украинки сумели сократить разрыв. На заключительный поединок Комащук выходила при таком же счете 33:40, как и в предыдущей встрече с рф. Она снова сумела восстановить статус-кво, но последняя фраза на этот раз осталась за соперницей (44:45).

В нижней части сетки подопечные Евгения Стаценко победили вице-чемпионок мира-2025 представительниц Кореи (45:39) и уступили бронзовым медалисткам Олимпиады-2024 японкам (39:45), в итоге заняв шестое место.

Юлия Шрамко

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