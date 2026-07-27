Алина Полозюк завоевала первую в истории Украины медаль ЧМ по фехтованию в женской рапире

Алина Полозюк завоевала первую в истории Украины медаль чемпионатов мира в женской рапире. Украинская фехтовальщица завоевала бронзу мирового первенства в Гонконге, одолев в четвертьфинале трехкратную чемпионку мира и лидера мирового рейтинга Мартину Батини из Италии. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Китайский Гонконг с 22 по 30 июля принимает чемпионат мира по фехтованию. Счет наградам сборной Украины на мировом первенстве открыла рапиристка Алина Полозюк. 24-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в истории Украины наградой чемпионата мира в женской рапире - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алина уверенно преодолела предыдущий раунд и квалифицировалась в основную сетку. Стартовав с 1/32 финала, украинка одолела бронзовую медалистку ЧЕ-2026 Марию Марино (15:6), а после выбила из борьбы представительницу Китая Хуан Цяньцянь — 15:6. В 1/8 финала Алина одержала сверхсложную победу над представительницей Молдовы Аделин Сеник — 10:9.

В четвертьфинале украинка праздновала одну из самых громких побед в карьере, уверенно одолев лидера мирового рейтинга, трехкратную чемпионку мира и семикратную чемпионку Европы Мартину Батини из Италии — 15:9. Алина блестяще начала бой, нанеся девять уколов подряд и поведя со счетом 9:0. Эта победа гарантировала спортсменке награду мирового первенства!

В полуфинале украинская рапиристка уступила еще одной титулованной представительнице Италии — многократной чемпионке мира и Европы Арианне Эрриго (7:15), завершив выступление с бронзовой наградой.

Это первая медаль Украины в женской рапире в истории чемпионатов мира. Для Алины Полозюк нынешнее мировое первенство — четвертое в карьере. В 2023 году она стала первой украинской рапиристкой, поднявшейся на личный пьедестал турнира серии Гран-при. Также в ее активе — бронза чемпионата Европы в командном первенстве, две командные медали Кубка мира, награда юниорского чемпионата мира, две медали чемпионата Европы среди кадетов и юниоров и три награды чемпионатов Европы U-23 - добавили в НОК.

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