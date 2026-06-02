Международная федерация фехтования разрешила россиянам и белорусам выступать под национальными флагами

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами, гимнами, аббревиатурами и формой. Об этом говорится в заявлении федерации, передает УНН.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования принял решение, что, начиная с Чемпионата мира среди взрослых 2026 года в Гонконге (Китай), все ограничительные меры будут отменены, а спортсменам и официальным лицам, имеющим белорусские или российские паспорта, будет разрешено участвовать во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под соответствующими национальными аббревиатурами, в форме, с флагами и под гимнами своих стран