Международная федерация фехтования разрешила россиянам и белорусам выступать под национальными флагами
Киев • УНН
FIE отменила ограничения для спортсменов из РФ и Беларуси с ЧМ-2026 в Гонконге. Они будут выступать под своими флагами, гимнами и в собственной форме.
Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами, гимнами, аббревиатурами и формой. Об этом говорится в заявлении федерации, передает УНН.
Детали
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования принял решение, что, начиная с Чемпионата мира среди взрослых 2026 года в Гонконге (Китай), все ограничительные меры будут отменены, а спортсменам и официальным лицам, имеющим белорусские или российские паспорта, будет разрешено участвовать во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под соответствующими национальными аббревиатурами, в форме, с флагами и под гимнами своих стран
В федерации заявили, что это решение "отражает приверженность FIE фундаментальным принципам Олимпийской хартии, в частности принципам недискриминации, равного отношения и универсальности спорта, а также целям и принципам, изложенным в Уставе FIE".
Напомним
Украина осуждает последние решения Международной федерации гимнастики и Европейской гимнастики относительно допуска спортсменов рф и беларуси к международным соревнованиям под национальной символикой.