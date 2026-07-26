В Китае эвакуировали более 340 тысяч человек из-за приближения тайфуна Ноул
Киев • УНН
В провинции Гуандун эвакуировали более 340 тыс. человек из-за тайфуна Ноул. Закрыты школы и предприятия, приостановлено движение поездов.
В провинции Гуандун на юге Китая эвакуировали более 340 тыс. человек из-за приближения тайфуна Ноул, который, по прогнозам, достигнет побережья утром в воскресенье по местному времени. Об этом сообщает Yle со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа», пишет УНН.
Детали
Из-за угрозы непогоды в городах провинции закрыли школы и промышленные предприятия. Также в воскресенье по всей провинции приостановят движение поездов.
Кроме того, в соседнем Гонконге отменили ряд авиарейсов из-за ухудшения погодных условий.
В начале июля южные и центральные районы Китая уже пострадали от тайфуна Майсак. По данным Yle, вызванные им наводнения и штормы унесли жизни 39 человек.
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