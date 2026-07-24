Тропический шторм "Берта" во второй раз вышел на побережье США у Техаса и Луизианы
Киев • УНН
Тропический шторм "Берта" во второй раз вышел на сушу вблизи границы Техаса и Луизианы, вызвав наводнения и ливни. Скорость ветра снизилась до 65 км/ч, прогнозируется дальнейшее ослабление.
Тропический шторм "Берта" во второй раз вышел на сушу возле границы штатов Техас и Луизиана, вызвав сильный прибой, локальные подтопления и ливни вдоль побережья Мексиканского залива. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным Национального центра ураганов США, днем в четверг шторм продвигался вглубь страны примерно в 115 км к северо-востоку от Галвестона. Максимальная скорость ветра снизилась до 65 км/ч, а синоптики прогнозируют дальнейшее ослабление системы.
Из-за густой облачности, связанной со штормом, компания SpaceX перенесла запланированный запуск Starship из южного Техаса на пятницу.
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Предупреждение о тропическом шторме оставалось действующим на побережье от Сарджента в Техасе до границы округов Вермилион и Камерон в Луизиане. По прогнозам, "Берта" может вызвать штормовой нагон до 0,6 м и локальные внезапные наводнения из-за сильных осадков.
В Галвестоне местные власти призвали жителей закрепить предметы на открытом воздухе и подготовиться к сильным порывам ветра. В то же время чиновники отметили, что значительных последствий от шторма в настоящее время не ожидают.
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