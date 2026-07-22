Ливни в Чили унесли жизни 13 человек, семеро пропали без вести

$44.750.0551.100.00
ukenru
06:59 • 7320 просмотра
Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США
22 июля, 01:23 • 12788 просмотра
Взрывы в Крыму - в Ялте пожар и блэкаутVideo
21 июля, 21:19 • 21522 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 35385 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
21 июля, 17:34 • 31199 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
21 июля, 17:12 • 30750 просмотра
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец
21 июля, 13:59 • 29301 просмотра
Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СПVideo
Эксклюзив
21 июля, 12:57 • 27766 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
21 июля, 11:40 • 26290 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
21 июля, 09:18 • 28045 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.6м/с
48%
746мм
Популярные новости
Атака на танкер у берегов Румынии - члены экипажа рассказали подробности удара21 июля, 23:44 • 5150 просмотра
Трамп готов ввести новые пошлины для десятков стран на этой неделе - FT22 июля, 00:18 • 11046 просмотра
Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС22 июля, 00:51 • 13049 просмотра
"Флеш": украинские производители РЭБ тестируют новые средства против "Шахедов" с радиомодемами МЭШ22 июля, 01:57 • 3684 просмотра
"Нулевая фаза": Россия проводит кампанию для подготовки провокаций против НАТО - ISW03:28 • 10392 просмотра
публикации
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 29333 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 40000 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 53809 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 53669 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 57335 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 43610 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 35697 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 47442 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 52278 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 77311 просмотра
Актуальное
Микоян МиГ-29
Техника
9К720 Искандер
Кх-59
Шахед-136

Ливни в Чили унесли жизни 13 человек, семеро пропали без вести

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Проливные дожди в Чили привели к гибели 13 человек и исчезновению семи. Правительство планирует санкции против энергокомпаний из-за перебоев с электричеством.

Ливни в Чили унесли жизни 13 человек, семеро пропали без вести

Проливные дожди, обрушившиеся на большую часть Чили, привели к гибели 13 человек и исчезновению семи, сообщили власти во вторник, в то время как правительство заявило, что потребует санкций против дистрибьюторов электроэнергии за продолжительные перебои с электроснабжением, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Штормы прошли от центрального региона страны до юга, вызвав масштабные наводнения, перекрытие дорог и повреждение домов.

"Водные пути, ручьи и берега рек были ослаблены осадками за последние несколько дней; в некоторых из них все еще существует риск повышения уровня воды", – сказала Алисия Себриан, глава чилийского управления по чрезвычайным ситуациям Senapred.

Себриан добавила, что, помимо жертв, 2281 человек был перемещен, 81 дом разрушен, 2761 дом получили значительные повреждения, в то время как 87 000 человек остаются без электроэнергии.

Министр внутренних дел страны Клаудио Альварадо заявил, что правительство планирует начать дисциплинарное производство против компаний по распределению электроэнергии за задержки в восстановлении услуг.

В школах нескольких муниципалитетов четырех регионов было приостановлено обучение.

Хотя большинство основных меде- и литиевых горнодобывающих компаний расположены в самой северной части страны, которая не пострадала от непогоды, некоторые предприятия в регионе были вынуждены временно сократить свою деятельность из-за этих условий.

В Чили из-за наводнений погибли по меньшей мере пять человек, в двух регионах объявлено чрезвычайное положение21.07.26, 02:56 • 3232 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Школа
Взрывы
Эвакуация
Законы
Пожары
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Дожди в Украине
Электроэнергия
Reuters
Чили