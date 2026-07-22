Ливни в Чили унесли жизни 13 человек, семеро пропали без вести
Киев • УНН
Проливные дожди в Чили привели к гибели 13 человек и исчезновению семи. Правительство планирует санкции против энергокомпаний из-за перебоев с электричеством.
Проливные дожди, обрушившиеся на большую часть Чили, привели к гибели 13 человек и исчезновению семи, сообщили власти во вторник, в то время как правительство заявило, что потребует санкций против дистрибьюторов электроэнергии за продолжительные перебои с электроснабжением, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Штормы прошли от центрального региона страны до юга, вызвав масштабные наводнения, перекрытие дорог и повреждение домов.
"Водные пути, ручьи и берега рек были ослаблены осадками за последние несколько дней; в некоторых из них все еще существует риск повышения уровня воды", – сказала Алисия Себриан, глава чилийского управления по чрезвычайным ситуациям Senapred.
Себриан добавила, что, помимо жертв, 2281 человек был перемещен, 81 дом разрушен, 2761 дом получили значительные повреждения, в то время как 87 000 человек остаются без электроэнергии.
Министр внутренних дел страны Клаудио Альварадо заявил, что правительство планирует начать дисциплинарное производство против компаний по распределению электроэнергии за задержки в восстановлении услуг.
В школах нескольких муниципалитетов четырех регионов было приостановлено обучение.
Хотя большинство основных меде- и литиевых горнодобывающих компаний расположены в самой северной части страны, которая не пострадала от непогоды, некоторые предприятия в регионе были вынуждены временно сократить свою деятельность из-за этих условий.
В Чили из-за наводнений погибли по меньшей мере пять человек, в двух регионах объявлено чрезвычайное положение21.07.26, 02:56 • 3232 просмотра