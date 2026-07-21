В Чили из-за наводнений погибли по меньшей мере пять человек, в двух регионах объявлено чрезвычайное положение
Киев • УНН
В Чили в результате сильных наводнений погибли пять человек, четверо пропали без вести. Чрезвычайное положение объявлено в регионах Кокимбо и Атакама.
В Чили по меньшей мере пять человек погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести в результате сильных наводнений, вызванных почти неделей интенсивных дождей. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Из-за непогоды чрезвычайное положение объявили в регионах Кокимбо и Атакама. По предварительным данным, повреждено более тысячи жилых домов.
Президент Чили Хосе Антонио Каст поручил привлечь военных к ликвидации последствий стихии и оказанию помощи пострадавшим районам.
За сутки выпала месячная норма осадков
По данным AFP, только в воскресенье в отдельных районах страны выпало количество осадков, которое обычно соответствует месячной норме.
Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести и оценивают масштабы ущерба, причиненного наводнениями.
Внезапное наводнение накрыло север Вьетнама, есть погибшие и пропавшие без вести19.07.26, 00:16 • 3736 просмотров