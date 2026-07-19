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Внезапное наводнение накрыло север Вьетнама, есть погибшие и пропавшие без вести

Киев • УНН

 • 772 просмотра

В горной деревне Мыонг Тхан на севере Вьетнама из-за внезапного наводнения погибли четыре человека, еще четверо пропали без вести. Непогода повредила дороги, дома и 238 гектаров сельхозугодий.

Внезапное наводнение накрыло север Вьетнама, есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере четыре человека погибли, еще четверо считаются пропавшими без вести в результате внезапного наводнения, которое накрыло горную деревню Муонг Тхан в провинции Лайтяу на севере Вьетнама. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным государственных СМИ, наводнение произошло рано утром в пятницу после нескольких дней сильных дождей, которые охватили северные районы страны. Кроме погибших и пропавших, еще семь человек получили ранения.

Опубликованные Вьетнамским информационным агентством фотографии свидетельствуют о значительных разрушениях: деревню покрыли потоки грязи и паводковой воды, а дороги завалены камнями и поваленными деревьями.

Сильные дожди повредили дома, дороги и посевы

По информации правительственного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, со среды вызванные ливнями внезапные наводнения и оползни повредили дороги, электросети и сотни жилых домов. Также было затоплено около 238 гектаров сельскохозяйственных угодий.

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Синоптики предупреждают, что непогода продолжится. По прогнозам, в субботу в отдельных районах северного Вьетнама может выпасть до 250 мм осадков, что повышает риск новых внезапных наводнений и оползней.

Вьетнам регулярно страдает от разрушительных наводнений и штормов в сезон дождей, который длится с июля по сентябрь. По данным правительства страны, в 2025 году стихийные бедствия, в основном наводнения, унесли жизни 489 человек.

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Степан Гафтко

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