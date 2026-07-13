На севере Китая из-за тайфуна Бави закрыли школы и туристические объекты

На северо-востоке Китая из-за тайфуна Бави отменили занятия в школах, приостановили строительные работы и закрыли десятки туристических объектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Сильные дожди вызвали подтопление дорог, мостов и сельскохозяйственных угодий.

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В городе Шэньян, административном центре провинции Ляонин, в понедельник приостановили занятия в средних и начальных школах и детских садах. Также власти остановили строительные работы и отменили мероприятия на открытом воздухе.

Из-за непогоды закрытыми остаются 94 туристических объекта. Работников призвали по возможности работать из дома и ограничить поездки.

К спасательным и противопаводковым работам привлекли более 3,5 тысячи сотрудников 12 государственных ведомств.

По состоянию на утро понедельника дороги в Шэньяне были затоплены. Из-за этого временно прекратили работу часть автобусных маршрутов и станций метро. Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение: движение поездов остановили более чем на 30 участках.

В городе Чэндэ провинции Хэбэй паводковые воды снесли несколько автомобилей. Дороги примерно в девяти селах были разрушены, а часть местных жителей оказалась заблокированной.

В уезде Куаньчэн уровень воды на отдельных дорогах превысил два метра. По данным китайского государственного телевидения, около 1,8 тысячи жителей окрестных сел оказались отрезанными от остального региона.

Бави стал самым мощным тайфуном, который в 2026 году достиг материкового Китая. Ночью 12 июля он дважды вышел на побережье восточной провинции Чжэцзян - вблизи городов Юйхуань и Юэцин. После выхода на сушу тайфун ослаб до тропического шторма, однако продолжил приносить сильные осадки в восточные и северные регионы страны.

Перед приближением стихии в Китае эвакуировали более 2,8 миллиона человек, в том числе более 2,2 миллиона жителей провинции Чжэцзян. По состоянию на 12 июля официальных сообщений о погибших или пострадавших в материковой части страны не поступало.

Китайские власти заранее ввели чрезвычайные меры в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Хэбэй, а также в Пекине и Тяньцзине. Синоптики предупреждали о чрезвычайно сильных осадках на севере Хэбэя и в провинции Ляонин.

По данным Министерства водных ресурсов Китая, по состоянию на 13 июля уровень воды в 46 реках страны превысил предупредительные отметки. Синоптики также прогнозируют сильные грозы, град, шквалистый ветер и локальные торнадо в отдельных регионах.

Напомним

Ранее УНН писал, что тайфун Майсак вызвал наводнения и редкие торнадо в Китае. По меньшей мере 15 человек погибли, эвакуировано около 60 тысяч.