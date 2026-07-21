Тропический циклон приближается к побережью Мексиканского залива США, объявлено предупреждение

Тропический циклон продолжает медленно приближаться к побережью Мексиканского залива США, неся угрозу штормового нагона, сильных дождей и разрушительных ветров для нескольких штатов. Об этом сообщает AP со ссылкой на Национальный центр ураганов США, пишет УНН.

Детали

По состоянию на понедельник эпицентр циклона находился примерно в 165 километрах к югу от города Панама-Сити в штате Флорида. Максимальная скорость устойчивого ветра составляла 55 км/ч, а синоптики ожидают, что в ближайшие часы система усилится до уровня тропического шторма.

Циклон движется на северо-запад со скоростью около 6 км/ч и, по прогнозам, в течение нескольких дней будет проходить вблизи или вдоль северного побережья Мексиканского залива.

Для нескольких штатов объявлены штормовые предупреждения

Предупреждение о штормовом нагоне действует от устья реки Миссисипи до границы штатов Алабама и Флорида. Также объявлено предупреждение о возможном тропическом шторме для части побережья Флориды и юго-восточной Луизианы.

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Национальная метеорологическая служба США предупредила, что уже ко вторнику штормовые условия могут охватить территорию от Флоридского панхандла до Луизианы. Ожидаются порывы ветра до 60 км/ч, опасный штормовой нагон на побережье Алабамы, Миссисипи и юго-восточной Луизианы, а также волны высотой до 1,2 метра.

По данным Национального центра ураганов, в районе Биг-Бенд во Флориде на этой неделе также возможно формирование одного или двух изолированных торнадо.

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