Тропический циклон приближается к побережью Мексиканского залива США, объявлено предупреждение
Киев • УНН
Тропический циклон приближается к побережью Мексиканского залива США, объявлено предупреждение о штормовом нагоне. Скорость ветра достигает 55 км/ч, ожидается усиление до уровня тропического шторма.
Тропический циклон продолжает медленно приближаться к побережью Мексиканского залива США, неся угрозу штормового нагона, сильных дождей и разрушительных ветров для нескольких штатов. Об этом сообщает AP со ссылкой на Национальный центр ураганов США, пишет УНН.
Детали
По состоянию на понедельник эпицентр циклона находился примерно в 165 километрах к югу от города Панама-Сити в штате Флорида. Максимальная скорость устойчивого ветра составляла 55 км/ч, а синоптики ожидают, что в ближайшие часы система усилится до уровня тропического шторма.
Циклон движется на северо-запад со скоростью около 6 км/ч и, по прогнозам, в течение нескольких дней будет проходить вблизи или вдоль северного побережья Мексиканского залива.
Для нескольких штатов объявлены штормовые предупреждения
Предупреждение о штормовом нагоне действует от устья реки Миссисипи до границы штатов Алабама и Флорида. Также объявлено предупреждение о возможном тропическом шторме для части побережья Флориды и юго-восточной Луизианы.
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Национальная метеорологическая служба США предупредила, что уже ко вторнику штормовые условия могут охватить территорию от Флоридского панхандла до Луизианы. Ожидаются порывы ветра до 60 км/ч, опасный штормовой нагон на побережье Алабамы, Миссисипи и юго-восточной Луизианы, а также волны высотой до 1,2 метра.
По данным Национального центра ураганов, в районе Биг-Бенд во Флориде на этой неделе также возможно формирование одного или двух изолированных торнадо.
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