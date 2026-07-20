Внезапное наводнение в румынском Буштени сносило автомобили, женщина получила тяжелые травмы
Киев • УНН
Сильный ливень вызвал внезапное наводнение в курортном городе Буштени, где потоки воды сносили автомобили и людей. Одна женщина получила тяжелые травмы, власти созвали Министерский комитет по чрезвычайным ситуациям.
Сильный ливень в горном массиве Бучеджи вызвал внезапное наводнение в румынском курортном городе Бушени, которое сносило автомобили и людей, а одна женщина получила тяжелые травмы. Из-за непогоды власти созвали Министерский комитет по чрезвычайным ситуациям, сообщает Digi24, пишет УНН.
Детали
После интенсивных осадков в долине Джепилор резко поднялся уровень реки Джепи, которая вышла из берегов. Потоки воды вместе с бревнами, камнями и песком затопили часть национальной дороги DN1, а один из районов Бушени временно оказался отрезанным от остальной части города.
Власти мобилизовали экстренные службы
Министр окружающей среды Румынии Диана Бузояну созвала Министерский комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ситуации и координации действий. По ее словам, атмосферная нестабильность может быстро усиливаться, поэтому метеорологические и гидрологические предупреждения обновляются в режиме реального времени.
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По данным Национального метеорологического управления, в период с 19 по 21 июля в различных регионах страны действуют желтый и оранжевый уровни опасности из-за жары, сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра.
Спасатели, работники местных властей и спецслужб проводят работы по расчистке русла потока Джепи и откачке воды из затопленных домов. К ликвидации последствий стихии привлечены экскаваторы, горные спасатели и пожарные.
Движение по трассе частично восстановлено
Движение по трассе DN1 в направлении Брашова уже восстановлено, тогда как полоса в направлении Плоешти на момент последнего обновления оставалась перекрытой. Полиция призвала водителей быть осторожными и выполнять указания правоохранителей.
По информации Министерства окружающей среды, основные реки пока не превысили критических уровней, а наибольшие проблемы вызвали стремительные потоки со склонов. Все профильные службы продолжают мониторинг ситуации, а система RO-ALERT работает в штатном режиме для оперативного информирования населения.
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