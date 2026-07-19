Лесные пожары в Канаде накрыли дымом США, Торонто, Нью-Йорк и Вашингтон оказались среди городов с самым плохим воздухом

Сотни лесных пожаров в Канаде продолжают вызывать масштабное задымление, из-за которого Торонто, Нью-Йорк и Вашингтон вошли в список городов с наихудшим качеством воздуха в мире. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В субботу местные власти в Канаде и США призвали жителей ограничить пребывание на открытом воздухе из-за опасного уровня загрязнения воздуха. В то же время канадские чиновники сообщили, что активность пожаров в Онтарио начинает спадать, а качество воздуха в американских городах должно улучшиться позднее в тот же день.

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По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, в стране продолжается 955 активных пожаров, почти 200 из них – в Онтарио. Значительная часть очагов остается неконтролируемой, что приводит к эвакуации населения и разрушению жилья и инфраструктуры.

Одной из наиболее пострадавших стала община коренного народа Намайгусисагагун на севере Онтарио. По словам командира службы ликвидации последствий пожаров Мэтью Хоппе, жителям пришлось срочно эвакуироваться на лодках, так как огонь стремительно приблизился к поселению.

Община полностью сравнена с землей – сказал Хоппе, добавив, что погибших и пострадавших нет.

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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы против Канады, чтобы компенсировать, по его словам, "бесчисленные" расходы, которые несут США из-за задымления от канадских пожаров.

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Ухудшение качества воздуха также вызвало беспокойство накануне финала чемпионата мира по футболу, который должен состояться в воскресенье в штате Нью-Джерси.

Помимо Канады, сложная ситуация сложилась и в американском штате Миннесота, где активно горят более десяти крупных лесных пожаров, охвативших более 73 тысяч акров. Из-за беспрецедентной ситуации там объявлено чрезвычайное положение.

По оценкам Национального межведомственного центра пожарной безопасности США и Министерства природных ресурсов Канады, масштабному распространению пожаров способствовали продолжительная жара, дефицит осадков и так называемый тепловой купол, который удерживает горячий воздух и дым над регионом. Из-за высокой температуры растительность быстро высыхает и становится легковоспламеняющимся топливом, а сильный ветер во время гроз способствует дальнейшему распространению огня.

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