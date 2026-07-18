Из-за дыма от лесных пожаров ФИФА обсуждала возможный перенос финала чемпионата мира
Киев • УНН
ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу из-за дыма от канадских лесных пожаров. Ожидается, что дым рассеется к воскресенью, когда состоится матч.
ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка из-за дыма от канадских лесных пожаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, состоялись неофициальные консультации по ситуации с участием представителей ФИФА и руководителя рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани, однако официальных встреч по возможному переносу матча на данный момент не запланировано.
Финальный матч между сборными Испании и Аргентины должен начаться в воскресенье в 22:00 по киевскому времени на стадионе MetLife Stadium в штате Нью-Джерси. По словам старшего синоптика Центра прогнозирования погоды США Боба Оравеца, большая часть дыма должна рассеяться к воскресенью.
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Как отмечает Bloomberg, сотрудники Национальной метеорологической службы США на протяжении всего турнира работали в командном центре ФИФА и продолжают следить за погодными условиями.
Агентство добавляет, что дым от масштабных лесных пожаров в Канаде уже повлиял на проведение других спортивных соревнований в США, в частности матчей MLS и MLB, а в ряде американских городов было объявлено предупреждение из-за опасного качества воздуха.
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