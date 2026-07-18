Из-за дыма от лесных пожаров ФИФА обсуждала возможный перенос финала чемпионата мира

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 10484 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 25699 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 22730 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 21790 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 23694 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 27431 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 22607 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 28110 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22466 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 20111 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0м/с
78%
748мм
Популярные новости
Экс-министр экономики Соболев будет работать в ОП17 июля, 17:56 • 3976 просмотра
В Генштабе опровергли информацию, что военным запретили участвовать в протестах и общаться с медиа17 июля, 18:08 • 3194 просмотра
В Китае из-за оползня погибли по меньшей мере 8 человек, 34 считаются пропавшими без вести17 июля, 18:20 • 3758 просмотра
Зеленский назначил Поклада и.о. главы СБУ17 июля, 18:47 • 2658 просмотра
"Приглашение принято" - Эрлинг Холанд ответил Тому Холланду после "вирусного" предложения поужинатьVideo17 июля, 19:09 • 5192 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 15442 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 27431 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 37848 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 44097 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 50001 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Кир Стармер
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Испания
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 13183 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 16021 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 12565 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 30997 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 31283 просмотра
Актуальное
Фильм
Grumman E-2 Hawkeye
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
Техника

Из-за дыма от лесных пожаров ФИФА обсуждала возможный перенос финала чемпионата мира

Киев • УНН

 • 356 просмотра

ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу из-за дыма от канадских лесных пожаров. Ожидается, что дым рассеется к воскресенью, когда состоится матч.

Из-за дыма от лесных пожаров ФИФА обсуждала возможный перенос финала чемпионата мира

ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на ухудшение качества воздуха в районе Нью-Йорка из-за дыма от канадских лесных пожаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, состоялись неофициальные консультации по ситуации с участием представителей ФИФА и руководителя рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани, однако официальных встреч по возможному переносу матча на данный момент не запланировано.

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины должен начаться в воскресенье в 22:00 по киевскому времени на стадионе MetLife Stadium в штате Нью-Джерси. По словам старшего синоптика Центра прогнозирования погоды США Боба Оравеца, большая часть дыма должна рассеяться к воскресенью.

Победители ЧМ-2026 получат золотые перстни17.07.26, 23:10 • 2138 просмотров

Как отмечает Bloomberg, сотрудники Национальной метеорологической службы США на протяжении всего турнира работали в командном центре ФИФА и продолжают следить за погодными условиями.

Агентство добавляет, что дым от масштабных лесных пожаров в Канаде уже повлиял на проведение других спортивных соревнований в США, в частности матчей MLS и MLB, а в ряде американских городов было объявлено предупреждение из-за опасного качества воздуха.

Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире18.07.26, 01:37 • 1146 просмотров

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Пожары
Нью-Джерси
Белый дом
Bloomberg L.P.
Аргентина
Канада
Испания
Соединённые Штаты