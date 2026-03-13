Панама присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача. Стороны обсудили войну в Украине, а также то, что страна приняла решение присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

В пятницу, 13 марта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Панамы Хавьером Мартинесом-Ача во время официального визита в страну. В ходе переговоров Андрей Сибига проинформировал коллегу о ситуации в Украине, развитии событий на поле боя и мирных усилиях. Министр выразил благодарность за принципиальную позицию Панамы в поддержке усилий по приближению устойчивого и справедливого мира - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что министр подчеркнул, что "сильный и принципиальный голос Панамы в регионе Центральной Америки важен для продвижения дипломатии и приближения справедливого и устойчивого мира".

Также министры иностранных дел провели содержательные переговоры и достигли ряда важных договоренностей.

Панама приняла решение присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Речь идет о защите прав детей, ставших жертвами вооруженной агрессии. Украина глубоко ценит это проявление солидарности. Министры подписали Дорожную карту двусторонних отношений на 2026-2029 годы. Это совместный ориентир, который определит четкие шаги для развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Стороны также подписали Меморандум о сотрудничестве между дипломатическими академиями. Это инвестиция в будущее двусторонних отношений, которая позволит молодым дипломатам обмениваться опытом и лучшими практиками - добавили в министерстве.

Напомним

Еще пятеро украинских детей в возрасте от 4 до 15 лет вернулись с оккупированных территорий и РФ. Всего 1985 детей возвращено на Родину с начала полномасштабного вторжения.