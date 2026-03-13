Панама приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінесом-Ача. Сторони обговорили війну в Україні, а також те, що країна ухвалила рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомляє МЗС, передає УНН.

У п’ятницю, 13 березня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Панами Хав'єром Мартінесом-Ача, під час офіційного візиту до країни. Під час переговорів, Андрій Сибіга поінформував колегу про ситуацію в Україні, розвиток подій на полі бою та мирні зусилля. Міністр висловив вдячність за принципову позицію Панами у підтримці зусиль в наближенні сталого та справедливого миру

У відомстві зазначили, що міністр наголосив, що "сильний та принциповий голос Панами в регіоні Центральної Америки важливий для просування дипломатії та наближення справедливого та сталого миру".

Також міністри закордонних справ провели змістовні переговори та досягли низки важливих домовленостей.

Панама ухвалила рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Йдеться про захист прав дітей, які стали жертвами збройної агресії. Україна глибоко цінує цей вияв солідарності. Міністри підписали Дорожню карту двосторонніх відносин на 2026-2029 роки. Це спільний дороговказ, який визначить чіткі кроки для розвитку співпраці у політичній, економічній та гуманітарній сферах. Сторони також підписали Меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями. Це інвестиція в майбутнє двосторонніх відносин, яка дозволить молодим дипломатам обмінюватися досвідом та кращими практиками