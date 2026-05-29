В Черном море враг атаковал три гражданских судна, есть раненые

29 мая российская армия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море, атаковав дронами три иностранных торговых судна. Об этом сообщают министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Администрация морских портов Украины, пишет УНН.

Детали

По его словам, вражеские БпЛА в течение вечера и ночи атаковали три иностранных торговых судна, двигавшихся по морскому коридору.

Кулеба рассказал, что в результате попаданий на борту судов возникли пожары, которые были ликвидированы силами экипажей.

На судне под флагом Вануату двое членов экипажа получили легкие ранения — им оказали необходимую помощь. Само судно отбуксировано для проведения ремонта — отметил министр.

Он добавил, что несмотря на постоянные российские атаки, Украина сохраняет работу морского коридора, а порты и экипажи продолжают обеспечивать движение грузов и глобальную продовольственную безопасность.

В Администрации морских портов Украины отметили, что три иностранных торговых судна были под флагами Вануату, Коморских Островов и Панамы, которые двигались по Украинскому морскому коридору.

Также там добавили, что движение по морскому коридору продолжается с соблюдением мер безопасности.

