Эксклюзив
15:27 • 13015 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 23052 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 19145 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 25339 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 52211 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 78432 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 65824 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67999 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 62272 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 35138 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Черноморске в результате удара вражеским БПЛА повреждено гражданское судно под флагом Панамы - АПМУ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В результате атаки вражеского БПЛА на гражданское судно под флагом Панамы в порту Черноморска есть пострадавшие среди экипажа. Судно перевозило кукурузу по Украинскому коридору.

В Черноморске в результате удара вражеским БПЛА повреждено гражданское судно под флагом Панамы - АПМУ

Враг атаковал беспилотником гражданское судно под флагом Панамы, которое в это время выходило из порта Черноморск. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, пишет УНН.

В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа

- говорится в сообщении.

В АМПУ подчеркнули, что пострадавшим в результате атаки оказывают необходимую помощь.

Отмечается, что поврежденное врагом судно перевозило кукурузу по Украинскому коридору.

Напомним

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Панама