В Черноморске в результате удара вражеским БПЛА повреждено гражданское судно под флагом Панамы - АПМУ
Киев • УНН
В результате атаки вражеского БПЛА на гражданское судно под флагом Панамы в порту Черноморска есть пострадавшие среди экипажа. Судно перевозило кукурузу по Украинскому коридору.
Враг атаковал беспилотником гражданское судно под флагом Панамы, которое в это время выходило из порта Черноморск. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, пишет УНН.
В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа
В АМПУ подчеркнули, что пострадавшим в результате атаки оказывают необходимую помощь.
Отмечается, что поврежденное врагом судно перевозило кукурузу по Украинскому коридору.
Напомним
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей.