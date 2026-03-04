$43.450.22
Ексклюзив
15:27 • 13027 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 23064 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 19151 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 25344 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 52216 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78435 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65827 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68003 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62274 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35138 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
У Чорноморську внаслідок удару ворожим БПЛА пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - АПМУ

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Внаслідок атаки ворожого БПЛА на цивільне судно під прапором Панами в порту Чорноморська є постраждалі серед екіпажу. Судно перевозило кукурудзу Українським коридором.

У Чорноморську внаслідок удару ворожим БПЛА пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - АПМУ

Ворог атакував безпілотником цивільне судно під прапором Панами, що в цей час виходило з порту Чорноморськ. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, пише УНН.

Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу

- йдеться у повідомленні.

В АМПУ наголосили, що постраждалим внаслідок атаки надають необхідну допомогу.

Зазначається, що пошкоджене ворогом  судно перевозило кукурудзу Українським коридором.

Нагадаємо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей.

Ольга Розгон

