У Чорноморську внаслідок удару ворожим БПЛА пошкоджено цивільне судно під прапором Панами - АПМУ
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожого БПЛА на цивільне судно під прапором Панами в порту Чорноморська є постраждалі серед екіпажу. Судно перевозило кукурудзу Українським коридором.
Ворог атакував безпілотником цивільне судно під прапором Панами, що в цей час виходило з порту Чорноморськ. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, пише УНН.
Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу
В АМПУ наголосили, що постраждалим внаслідок атаки надають необхідну допомогу.
Зазначається, що пошкоджене ворогом судно перевозило кукурудзу Українським коридором.
Нагадаємо
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей.