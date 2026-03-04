$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 8644 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 10363 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 17571 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 45323 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 74481 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 62907 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66219 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61084 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34617 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28613 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Внаслідок ракетного удару рф по залізничній інфраструктурі Одещини кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Троє з них, включаючи двох дітей, перебувають у стані середньої тяжкості, один – у тяжкому стані.

Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА

У результаті удару рф по залізничній станції на Одещині кількість жертв зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані 

- повідомив Кіпер.

За його словами, медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Раніше Кіпер повідомив, що сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей.

Згодом віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, ворог завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Одещині.

Антоніна Туманова

Війна в Україні