Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА

У результаті удару рф по залізничній станції на Одещині кількість жертв зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані