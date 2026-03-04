Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по залізничній інфраструктурі Одещини кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Троє з них, включаючи двох дітей, перебувають у стані середньої тяжкості, один – у тяжкому стані.
У результаті удару рф по залізничній станції на Одещині кількість жертв зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані
За його словами, медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо
Раніше Кіпер повідомив, що сьогодні вдень ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини. За попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей.
Згодом віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, ворог завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Одещині.