Эксклюзив
13:52 • 8916 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Эксклюзив
12:44 • 10512 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
09:19 • 17688 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 45443 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 74576 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
3 марта, 15:45 • 62970 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 66272 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61111 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34629 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 28621 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Число жертв удара рф по железнодорожной станции в Одесской области возросло до четырех - ОВА

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В результате ракетного удара рф по железнодорожной инфраструктуре Одесской области число пострадавших возросло до четырех человек. Трое из них, включая двух детей, находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии.

Число жертв удара рф по железнодорожной станции в Одесской области возросло до четырех - ОВА

В результате удара рф по железнодорожной станции в Одесской области число жертв возросло до четырех. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Число пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в том числе двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии 

- сообщил Кипер.

По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним

Ранее Кипер сообщил, что сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.

Антонина Туманова

Война в Украине