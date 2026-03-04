Число жертв удара рф по железнодорожной станции в Одесской области возросло до четырех - ОВА

В результате удара рф по железнодорожной станции в Одесской области число жертв возросло до четырех. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Число пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в том числе двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии - сообщил Кипер.

По его словам, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним

Ранее Кипер сообщил, что сегодня днем враг нанес ракетный удар по югу Одесской области. По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области.