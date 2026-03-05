Вражеский дрон поразил иностранное гражданское судно при выходе из порта Черноморска, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
4 марта БПЛА попал в гражданское судно под флагом Панамы, выходившее из порта Черноморска. В результате атаки есть пострадавшие среди экипажа.
В Черном море вражеский дрон поразил гражданское судно под флагом Панамы с кукурузой во время выхода из порта Черноморска в Одесской области, есть пострадавшие, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях в четверг, пишет УНН.
Вражеский удар по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа
По данным главы ОВА, "вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы во время его выхода из порта Черноморска". "Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей", - указал Кипер.
Также, по его словам, "ночью враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками".
"В результате атаки произошло возгорание на территории недействующей базы отдыха. Огонь охватил деревянные дома. Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Также поврежден гражданский транспорт. Возникшие пожары спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил Кипер.
Враг повторно атаковал Одесскую область, повреждена транспортная инфраструктура и дома - ОВА04.03.26, 22:15 • 4040 просмотров