Ворожий дрон вразив іноземне цивільне судно під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі - ОВА

4 березня, 20:04 • 14536 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 40348 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 50059 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 56859 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 35845 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 34808 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 58791 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81639 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68944 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69985 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 10800 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 11347 перегляди
Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в ІраніVideo4 березня, 21:59 • 8506 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 11164 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 17757 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 32992 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 46108 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 45302 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 18223 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 34437 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 38939 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 46170 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 49945 перегляди
Ворожий дрон вразив іноземне цивільне судно під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі - ОВА

Київ • УНН

 • 618 перегляди

4 березня БпЛА влучив у цивільне судно під прапором Панами, що виходило з порту Чорноморська. Внаслідок атаки є постраждалі серед екіпажу.

Ворожий дрон вразив іноземне цивільне судно під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі - ОВА

У Чорному морі ворожий дрон вразив цивільне судно під прапором Панами з кукурудзою під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах у четвер, пише УНН.

Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу

- повідомив Кіпер.

За даними голови ОВА, "увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська (в Одеській області)". "Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", - зазначив Кіпер.

Також, з його слів, "вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками".

"Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю. Також пошкоджено цивільний транспорт. Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив Кіпер.

Ворог повторно атакував Одещину, пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки - ОВА04.03.26, 22:15 • 4050 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
