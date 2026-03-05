Ворожий дрон вразив іноземне цивільне судно під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
4 березня БпЛА влучив у цивільне судно під прапором Панами, що виходило з порту Чорноморська. Внаслідок атаки є постраждалі серед екіпажу.
У Чорному морі ворожий дрон вразив цивільне судно під прапором Панами з кукурудзою під час виходу з порту Чорноморська, є постраждалі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах у четвер, пише УНН.
Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу
За даними голови ОВА, "увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська (в Одеській області)". "Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", - зазначив Кіпер.
Також, з його слів, "вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками".
"Внаслідок атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю. Також пошкоджено цивільний транспорт. Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив Кіпер.
