Ворог повторно атакував Одещину, пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки - ОВА

$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 480 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 2782 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
15:27 • 16815 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 27559 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 21654 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 27309 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 53687 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 79198 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66527 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68346 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 30067 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 30134 перегляди
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забариласьPhoto4 березня, 12:09 • 10596 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 21227 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 12994 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 13037 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 16815 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 27559 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 30176 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 30109 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 8848 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 21262 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 32864 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 40426 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 44349 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ворог повторно атакував Одещину, пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки - ОВА

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Ввечері ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру Одещини, пошкодивши об'єкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю та три приватні житлові будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Ворог повторно атакував Одещину, пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки - ОВА

Ввечері ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру Одещини, пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Унаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також три приватні житлові будинки 

- повідомив Кіпер.

За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА04.03.26, 16:53 • 3496 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область