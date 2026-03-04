Ворог повторно атакував Одещину, пошкоджено транспортну інфраструктуру та будинки - ОВА
Київ • УНН
Ввечері ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру Одещини, пошкодивши об'єкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю та три приватні житлові будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.
Ввечері ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру Одещини, пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Унаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також три приватні житлові будинки
За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.
Кількість жертв удару рф по залізничній станції на Одещині зросла до чотирьох - ОВА04.03.26, 16:53 • 3496 переглядiв