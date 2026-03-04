Враг повторно атаковал Одесскую область, повреждена транспортная инфраструктура и дома - ОВА

$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 810 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 3776 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
15:27 • 17463 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 28204 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 21995 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 27543 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 53824 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 79280 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66593 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68394 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
76%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 30331 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 30406 просмотра
Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по Али Хаменеи - реакция не заставила себя ждатьPhoto4 марта, 12:09 • 10740 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 21450 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 13267 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto15:53 • 13529 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
15:27 • 17463 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 28204 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 30656 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 30575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Петер Сийярто
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo15:04 • 9200 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 21681 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 33015 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 40570 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 44488 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Враг повторно атаковал Одесскую область, повреждена транспортная инфраструктура и дома - ОВА

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Вечером враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области, повредив объект транспортной инфраструктуры, административное здание и три частных жилых дома. Информации о пострадавших пока нет.

Враг повторно атаковал Одесскую область, повреждена транспортная инфраструктура и дома - ОВА

Вечером враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области, поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры, административное здание, а также три частных жилых дома.

— сообщил Кипер.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

Число жертв удара рф по железнодорожной станции в Одесской области возросло до четырех - ОВА04.03.26, 16:53 • 3510 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область