Враг повторно атаковал Одесскую область, повреждена транспортная инфраструктура и дома - ОВА
Киев • УНН
Вечером враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области, повредив объект транспортной инфраструктуры, административное здание и три частных жилых дома. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры, административное здание, а также три частных жилых дома.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
