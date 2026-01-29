Доходы России от нефти резко упали на фоне санкций - FT

Доходы России от энергоносителей в прошлом году упали примерно на одну пятую по сравнению с 2024 годом на фоне того, как рост скидок столкнулся со слабыми мировыми ценами, что усилило нагрузку на экономику военного времени Кремля, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

В ноябре разрыв между Brent — международным нефтяным эталоном, который сейчас торгуется на самом низком уровне с 2021 года — и основной российской смесью Urals примерно удвоился по сравнению с месяцем после того, как США ввели санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл».

Скидка увеличилась до более чем 24 долларов за баррель с примерно 15 долларов за предыдущие два года, показывают расчеты FT на основе данных Argus. В сочетании с низкими ценами это сократило доходы России от энергоносителей в 2025 году примерно на одну пятую по сравнению с прошлым годом.

Этот сдвиг подчеркивает, как санкции, введенные администрацией Трампа, подрывают доходы России от нефти, являющейся опорой правления Владимира Путина, и свидетельствует о том, что Запад все еще может нанести материальный ущерб экономике почти через четыре года после начала вторжения РФ, пишет издание.

«Хотя бюджетное давление вряд ли изменит военные цели Путина, оно начинает давать осадок», — отмечает издание. «Дефицит бюджета, безусловно, является важной темой для Путина сейчас», — сказал Янис Клюге, эксперт по вопросам России German Institute for International and Security Affairs (SWP).

Нефть уже давно составляет большую долю энергетических доходов России, чем газ, и этот разрыв увеличился из-за потери европейского газового рынка в 2022 году, что сделало доходы более уязвимыми к колебаниям цен на нефть.

Включение под санкции США компаний «Лукойл» и «Роснефть» увеличило риск для потенциальных иностранных покупателей. Влияние на объемы экспорта все еще неопределенно, но влияние на ценообразование уже было поразительным, пишет издание.

В декабре правительство России сообщило о цене на нефть Urals в 39,2 доллара за баррель, что является самым низким уровнем со времен пандемии Covid-19.

Для некоторых недавних поставок в Индию цена упала даже до 22-25 долларов за баррель на условиях франко-борт, что едва покрывает безубыточную цену России, рассказал FT бывший высокопоставленный руководитель энергетической отрасли. «Если они [США] еще больше ужесточат санкции, единственный способ продавать нефть — это трубопроводом», — добавил он.

Рост военных расходов в сочетании с сокращением доходов от энергоносителей, как указано, привел к дефициту бюджета в 2,6% ВВП в 2025 году, что в пять раз превышает запланированный уровень и является рекордным показателем в абсолютном выражении. Это четвертый год подряд в минусе, один из самых длинных за время правления Путина.

В начале 2026 года Россия может столкнуться с «оптически большим дефицитом» из-за государственных расходов, предполагаемых в начале года, и доходов от энергоносителей, «даже ниже, чем в прошлом году», признал ранее в январе заместитель министра финансов страны Владимир Колычев, как цитируют росСМИ.

Давление усиливается сильным рублем, который на 17% превышает заложенный в бюджет курс в 92 рубля за доллар, а это означает, что Россия получает меньше рублей за каждый доллар, заработанный от экспорта.

Отклонение средней цены на нефть Urals на 10 долларов от бюджетного предположения уничтожит доходы на 1,5-1,8 трлн рублей, пишут аналитики Альфа-банка, крупнейшего частного кредитора России. Если низкие цены на нефть и сильный рубль сохранятся, дефицит может достичь около 3 трлн рублей к концу года, что составляет примерно 7,5% от доходов, которые Москва ожидает в 2026 году.

Санкции заставили Россию согласиться на значительные скидки для поддержания объемов экспорта. «Участникам рынка пришлось увеличить разрыв между ценой на российскую нефть и эталоном, чтобы сохранить свою долю в мировой торговле», — сказал Давид Мартиросян, аналитик московского Price Benchmark Centre.

Он оценил, что к концу января экспорт нефти морем составит до 410 тонн в день, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Состав экспорта также изменился. В декабре импорт нефти морем из России в Китай вырос на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как поставки в Индию сократились на 29%, согласно данным CREA, аналитического центра из Хельсинки.

В январе доля поставок нераскрытым покупателям резко возросла, что указывает на рост объемов нефти, хранящейся на воде. «По состоянию на середину января многие танкеры остаются вблизи западного побережья Индии или Китая, ища покупателя среди нефтеперерабатывающих заводов, чтобы наконец разгрузить ее», — сказал Борис Додонов, руководитель Центра энергетической трансформации и устойчивого развития Киевской школы экономики.

Доля судов, которые указывают такие пункты назначения, как Египет или Сингапур, в своих системах AIS, также возросла, сказал Мартиросян из PBC. Эти места обычно являются промежуточными пунктами назначения для груза.

Санкции уменьшили долю доходов от энергоносителей в общем бюджете страны с 50% на пике их роста до примерно 24% — самого низкого уровня по меньшей мере за десятилетие. Чтобы компенсировать дефицит, Кремлю пришлось увеличить НДС и налоги для малого бизнеса.

Санкции приводят к «медленному, кумулятивному сжатию», что затрудняет поддержание фискальной стабильности, подрывает долгосрочный рост и устойчивость и увеличивает риск макроэкономических дисбалансов, сказал Вахтанг Парцвания, профессор Кавказского университета в Тбилиси.

При этом Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre, предупредила, что устойчивость тенденции будет зависеть от цен на нефть.

«Россия не перестала быть нефтедержавой, потому что диверсифицировала свою экономику, — сказала она. — Скорее, ее экспортные рынки были ограничены, а цены на нефть стали некомфортными».

