Российская банковская система в 2025 году утратила ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Ухудшение финансовых результатов произошло на фоне резкого роста отчислений в резервы и удорожания привлечения ресурсов, вызванных жесткой монетарной политикой. Эти показатели свидетельствуют не о циклическом замедлении, а о начале более глубокой дисфункции сектора - говорится в сообщении.

Одновременно ухудшается качество кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, по необеспеченным займам – до 12%. Такие уровни дефолтов несовместимы с официальными заявлениями о стабильности и говорят о системном характере проблем, которые больше нельзя объяснить отдельными сегментами или временными шоками.

Даже аналитики приближенного к кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фактически признали начало системного банковского кризиса. По их оценкам, текущая видимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях. Такая модель лишь отсрочивает кризис, одновременно повышая риск быстрого и масштабного оттока депозитов в случае обострения ситуации.

В разведке отметили, что задекларированная устойчивость российской банковской системы на вид искусственна. Центральный банк рф фактически перешел к режиму ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций.

В этих условиях официальные данные лишь маскируют реальный масштаб потерь. Банковский сектор неизбежно будет нуждаться в дополнительной государственной поддержке, что усилит фискальное и макроэкономическое давление на экономику рф и закрепит кризис как долгосрочный фактор - добавили в СВРУ.

