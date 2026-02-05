Падение доходов и рост дефолтов: в россии уже начался банковский кризис - разведка

$43.170.02
51.030.08
ukenru
10:18 • 10175 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 23664 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 14603 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 15902 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 14604 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 11082 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 12194 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19320 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30239 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22924 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей5 февраля, 03:05 • 11430 просмотра
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 12142 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 16965 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 18181 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 16782 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 23668 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 50699 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 80924 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 81089 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 119798 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сундар Пичаи
Стив Уиткофф
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 5210 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 27088 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 15505 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 15305 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 18323 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Старлинк

Падение доходов и рост дефолтов: в россии уже начался банковский кризис - разведка

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Российская банковская система потеряла устойчивость в 2025 году, доходы сократились на 8%, а рентабельность капитала упала до 18%. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, что свидетельствует о системном кризисе.

Падение доходов и рост дефолтов: в россии уже начался банковский кризис - разведка

Российская банковская система в 2025 году утратила ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Ухудшение финансовых результатов произошло на фоне резкого роста отчислений в резервы и удорожания привлечения ресурсов, вызванных жесткой монетарной политикой. Эти показатели свидетельствуют не о циклическом замедлении, а о начале более глубокой дисфункции сектора

- говорится в сообщении.

Одновременно ухудшается качество кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, по необеспеченным займам – до 12%. Такие уровни дефолтов несовместимы с официальными заявлениями о стабильности и говорят о системном характере проблем, которые больше нельзя объяснить отдельными сегментами или временными шоками.

Даже аналитики приближенного к кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фактически признали начало системного банковского кризиса. По их оценкам, текущая видимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях. Такая модель лишь отсрочивает кризис, одновременно повышая риск быстрого и масштабного оттока депозитов в случае обострения ситуации.

В разведке отметили, что задекларированная устойчивость российской банковской системы на вид искусственна. Центральный банк рф фактически перешел к режиму ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций.

В этих условиях официальные данные лишь маскируют реальный масштаб потерь. Банковский сектор неизбежно будет нуждаться в дополнительной государственной поддержке, что усилит фискальное и макроэкономическое давление на экономику рф и закрепит кризис как долгосрочный фактор

- добавили в СВРУ.

Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка30.01.26, 18:01 • 5235 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Государственный бюджет