Падение доходов и рост дефолтов: в россии уже начался банковский кризис - разведка
Киев • УНН
Российская банковская система потеряла устойчивость в 2025 году, доходы сократились на 8%, а рентабельность капитала упала до 18%. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, что свидетельствует о системном кризисе.
Российская банковская система в 2025 году утратила ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.
Ухудшение финансовых результатов произошло на фоне резкого роста отчислений в резервы и удорожания привлечения ресурсов, вызванных жесткой монетарной политикой. Эти показатели свидетельствуют не о циклическом замедлении, а о начале более глубокой дисфункции сектора
Одновременно ухудшается качество кредитного портфеля. Доля проблемных кредитов выросла до 11%, по необеспеченным займам – до 12%. Такие уровни дефолтов несовместимы с официальными заявлениями о стабильности и говорят о системном характере проблем, которые больше нельзя объяснить отдельными сегментами или временными шоками.
Даже аналитики приближенного к кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фактически признали начало системного банковского кризиса. По их оценкам, текущая видимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях. Такая модель лишь отсрочивает кризис, одновременно повышая риск быстрого и масштабного оттока депозитов в случае обострения ситуации.
В разведке отметили, что задекларированная устойчивость российской банковской системы на вид искусственна. Центральный банк рф фактически перешел к режиму ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций.
В этих условиях официальные данные лишь маскируют реальный масштаб потерь. Банковский сектор неизбежно будет нуждаться в дополнительной государственной поддержке, что усилит фискальное и макроэкономическое давление на экономику рф и закрепит кризис как долгосрочный фактор
