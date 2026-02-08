Ракеты вместо зарплат: война оставляет россиян без денег - ЦПД

По данным "Росстата", задолженность по выплате зарплат в РФ за 2025 год выросла в 2,3 раза, достигнув рекорда за 9 лет. Более 14,7 тысячи россиян не получили более 2 млрд рублей, что свидетельствует об экономическом истощении из-за войны.