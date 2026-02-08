$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 12471 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 21781 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 22587 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 27985 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 24362 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 25529 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 36703 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48222 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 43838 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32709 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ракеты вместо зарплат: война оставляет россиян без денег - ЦПД

Киев • УНН

 • 14 просмотра

По данным "Росстата", задолженность по выплате зарплат в РФ за 2025 год выросла в 2,3 раза, достигнув рекорда за 9 лет. Более 14,7 тысячи россиян не получили более 2 млрд рублей, что свидетельствует об экономическом истощении из-за войны.

Ракеты вместо зарплат: война оставляет россиян без денег - ЦПД

Война, которую кремль развязал против Украины, все ощутимее бьет по самой россии – прежде всего по обычным людям. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по данным "росстата", задолженность по выплате зарплат в рф, даже у "бюджетников", за 2025 год выросла в 2,3 раза и стала рекордной за последние 9 лет. При этом более 14,7 тысячи россиян в конце года не получили заработанные деньги: в денежном выражении - это более 2 млрд рублей (около $26 млн), а темпы роста задолженности являются беспрецедентными за два десятилетия.

Ключевая причина - экономическое истощение из-за войны. Бизнес задыхается: экономика тормозит, кредиты из-за высокой ставки центробанка стали недоступными, а все ресурсы государство направляет не на развитие, а на продолжение войны

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что война убивает российскую экономику и благосостояние россиян.

"Пока кремль говорит о "величии" и "геополитике", люди остаются без зарплат, стабильности и будущего. И это только начало цены, которую российское общество платит за агрессию. Пока продолжается война, кризис будет только углубляться", - прогнозируют в ЦПД.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская банковская система в 2025 году потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%.

Вадим Хлюдзинский

