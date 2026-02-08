Ракеты вместо зарплат: война оставляет россиян без денег - ЦПД
По данным "Росстата", задолженность по выплате зарплат в РФ за 2025 год выросла в 2,3 раза, достигнув рекорда за 9 лет. Более 14,7 тысячи россиян не получили более 2 млрд рублей, что свидетельствует об экономическом истощении из-за войны.
Война, которую кремль развязал против Украины, все ощутимее бьет по самой россии – прежде всего по обычным людям. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что, по данным "росстата", задолженность по выплате зарплат в рф, даже у "бюджетников", за 2025 год выросла в 2,3 раза и стала рекордной за последние 9 лет. При этом более 14,7 тысячи россиян в конце года не получили заработанные деньги: в денежном выражении - это более 2 млрд рублей (около $26 млн), а темпы роста задолженности являются беспрецедентными за два десятилетия.
Ключевая причина - экономическое истощение из-за войны. Бизнес задыхается: экономика тормозит, кредиты из-за высокой ставки центробанка стали недоступными, а все ресурсы государство направляет не на развитие, а на продолжение войны
Там добавляют, что война убивает российскую экономику и благосостояние россиян.
"Пока кремль говорит о "величии" и "геополитике", люди остаются без зарплат, стабильности и будущего. И это только начало цены, которую российское общество платит за агрессию. Пока продолжается война, кризис будет только углубляться", - прогнозируют в ЦПД.
По данным Службы внешней разведки Украины, российская банковская система в 2025 году потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%.
